女星任容萱以甜美臉蛋和清新脫俗的氣質，讓她擄獲不少粉絲支持，參與不少戲劇、電影、MV演出的任容萱，以《我的自由年代》、《聽見幸福》再攀演藝事業高峰，而樂於在網上分享生活大小事的任容萱，近日則翻開過去出遊的相簿，保守的她罕見大解放曬泳裝照，也讓任容萱0贅肉的纖細身材曲線全被看光。

任容萱翻開過去的出遊相簿，發現2020年一月的斐濟旅遊照，總是保守的任容萱，還難得大解放曬泳裝照，任容萱發文直呼：「從來都沒有分享過泳裝照吧，今天(30日)心情好，大放送分享個兩張」，只見任容萱身穿比基尼泡在泳池中，她展現性感、抬起美腿，也讓任容萱零贅肉的身材曲線全都露，儘管照片是從遠方拍下，但俏麗畫面仍讓網友眼睛大吃冰淇淋。

保守的任容萱大解放曬泳裝照，也讓任容萱0贅肉的纖細身材曲線全被看光。（圖／取材自任容萱臉書）

任容萱大讚泳池美麗之餘，她也幽默直呼：「可能是設計給身材比較高大的外國人，水深之處我是踩不到地的，踩到可能就滅頂了」，但網友全把焦點放在泳裝照，直呼：「辣死了」、「女神太美了」，還有人敲碗向任容萱討近照「太遠了看不清楚不算重來重發近一點的哈哈」、「美照欸 敲碗更多美照」。

任容萱事後則寵粉PO出泳裝自拍近照，她身穿藍紫色綁帶比基尼，香肩和白嫩美肌全都露，任容萱比基尼近照也吸引網驚呼：「很美很（好）看」、「妹子難得性感」、「有戀愛的感覺」。

任容萱寵粉PO出泳裝自拍近照。（圖／取材自任容萱臉書）

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。