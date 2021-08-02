「次毫米發光二極體(Mini LED)」，意指晶粒尺寸約在100微米的LED，最早由晶電所提出，主因為晶粒在50微米以下的Micro LED(微發光二極體)，技術障礙仍無法突破，良率低、成本高，只好退而求其次，發展出技術相對成熟的產品—Mini LED，做為Micro LED的過度產品，Mini LED介於傳統LED與Micro LED之間，經過幾年的研發，產品逐漸成熟，擁有省電、薄型化等特性，採用Mini LED背光設計的TFT-LCD電視面板，價格約只有OLED電視面板6~8成，但亮度、畫質都與OLED相近，省電效能卻又更，適合應用於手機、電視、車用面板及電競筆電等產品上。

今天4月蘋果推出第一款採用Mini LED的IPAD pro，市場預期下半年新款的MacBook pro，同樣會採用Mini LED的技術，未來蘋果的各項產品都有可能看到Mini LED的技術，而蘋果向來是消費性電子產品的指標，蘋果推出之後，往往定價、規格都會引發其他品牌效尤，有望推動Mini LED成為未來螢幕的主流，帶動台灣相關LED磊晶、背光、封測、IC設計等廠商，營收、獲利大幅成長，相關的台廠供應鏈可留意富采、億光、惠特。

富采為發光二極體廠，去年隆達電子與晶元光電合併的新公司，公司為蘋果的供應鏈，隨蘋果最新款IPAD pro推出並採用mini LED後，今年第1季毛利率就出兩位的成長，未來在蘋果及非蘋陣營相繼採用mini LED之下，後續營運充滿想像空間，技術面不畏台股修正，股價持續走揚，震盪回測80元整數關卡後，準備繼續向上攻高。

億光是LED封測龍頭， 布局LED利基應用，包括車用、不可見光、電源管理、IoT等，可見光產品需求維持高檔，不可見隨LED市況好轉，第二季營收穩定增長至35%，背光應用則因Monitor產品調漲，營收比重由19%提升到22%，此外mini LED亦有所成長，營收比重由去年2%提升到今年4%，營收持續成長，6 月營收月增6.2%，創下最近51個月以來新高紀錄，今年上半年每股盈餘可望突破2元，技術面在60-65元區間震盪後，準備再攀新高。

惠特為點測、分選設備與代工廠，惠特分選機市占率八成以上，點測機市占也在五成以上，各大電子品牌業者，都在今年陸續推出Mini LED背光顯示產品，董事長表示已經感受到mini LED的擴產潮，相關設備訂單已經排到9月，公司營收持續大幅成長，5月營收成長86.65%、6月營收年增83.86%，連續兩個月成長超過80%，印證LED產業復甦中，未來營運將持續成長，技術面突破200元整數關卡後，股價持續向上，準備再次挑戰歷史新高。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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