藝人星卉擁有精湛的演技，曾經拍攝過《甘味人生》、《天之驕女》等知名戲劇作品，最近她在臉書分享接種疫苗的心得，身體出現全身酸痛等其他症狀:「覺得不像有人說，身體像是被車子撞到一樣，這麼誇張」。

星卉分享施打疫苗後，身體出現的狀態: 「從昨天半夜開始，我就一直發高燒，頭部很痛，大家說的肌肉酸痛，我覺得很像剛拍完很大場的一場戲，身體出現的全身酸痛。」她覺得並不像有些人所說的像被車子撞到一樣，沒有那麼誇張，要大家不要過於擔心去打疫苗。

昨(31日) 星卉非常感謝大家的關心: 「吃了一整天的退燒藥，貼著退熱貼，抱著棉被躺在沙發上觀看賽程，幫我們的中華健兒加油！」她的身體狀態逐漸恢復中，要大家不用太擔心她的身體狀態，覺得我國選手在東京奧運的表現非常優秀。

星卉提到對於施打疫苗的心情:「有打疫苗比起沒有打安全多了，保護自己就是保護家人與朋友、大家不要害怕，勇敢向前吧！」許多網友回應她: 「多喝運動飲料，補充電解質」、「星卉好好休息」、「多喝水補充維他命C，很快就會燒退了！加油! 」

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