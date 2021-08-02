軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，卡達近年來大肆購買「飆風」（Rafale）、「颱風」（Typhoon）、F-15QA等戰機，以及大量其他軍事裝備，讓其先進戰術戰機的數量在7年內增加達9倍之譜，但該國軍方根本沒有足夠的人力和資源來操作這些武器。

根據報導，在2017年卡達外交危機中，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、埃及、巴林等多個中東主要國家，以卡達支持恐怖主義為由陸續與其斷交，引發該國面臨武力侵略的危機感，因而大肆向外購買武器裝備，包括36架 F-15QA、36架「飆風」、24架「颱風」、9架「鷹式」（Hawk）教練機和2架A330 MRTT空中加油機，以及24架AH-64E「阿帕契」（Apache）攻擊直升機、28架NH-90通用直升機，外加4艘杜哈級（Doha-class）巡邏艦和4艘近岸巡邏艇等。

卡達空軍原本的主力僅為12架幻象2000戰機，結果在短短數年內，政府就向外新採購了96架先進戰機，機隊總數將暴增為9倍；直升機機隊也會自46架各式直升機，一口氣增至98架；原本主要操作500噸級快艇的海軍水手，突然被要求準備接手4艘排水量超過3000噸的「巡邏艦」。人手本來就不多的卡達海空軍，無論實際操作或後勤維護人員皆嚴重不足，且相關培訓體系也無從建立。

「Breaking Defense」表示，卡達已和美國波音（Boeing）與義大利李奧納多（Leonardo）簽署飛行員培訓合約，也可能向國外招募退役的海空軍官兵，以填補巨大的人力缺口。

另外，近期還傳出卡達準備將12架「飆風」、10架幻象2000，以及部分C-130和C-17運輸機部署至土耳其，由後者協助該國空軍培訓飛行員，且上述戰機的製造商法國並未表示反對；法國安全專家馬佐尼爾（Justine Mazonier）指出，雖然土耳其近年與許多北約國家關係不佳，但法國對土耳其市場「虎視眈眈」，因為該國在被趕出F-35計畫後，還未找到立即可用的下一代戰機，讓「飆風」有機會趁虛而入。