大陸男星印小天曾是「四大小生」之一，8年前卻被女演員邊瀟瀟誣陷施暴，直到近期參與真人秀《追光吧！哥哥》，然而日前網路上卻瘋傳一段畫面，只見他帶著舞群到知名景點「萬里長城」熱舞，毫無保護措施在高牆上跳舞的危險行徑讓網友全都傻眼。

印小天當時帶著攝影團隊及舞者，前往金山嶺長城拍舞蹈影片，他身穿著紅色功夫裝和舞者勁歌熱舞，然而當時正在下雨，地板濕滑，加上底下就是高山邊緣，他們卻沒有做任何安全措施，因此引來網友怒轟，「公眾人物這樣子，如果別人跟風，掉下去算誰的」、「正常人都覺得不合適吧」、「在想什麼？掉下去怎麼辦」。

印小天帶著舞者在長城上熱舞。(圖/翻攝自微博)

隨後印小天又被爆料，他拍攝前沒有先和風景區工作人員溝通，未經允許就爬上古蹟，再度引發眾怒，對此，印小天也連忙發文滅火，「當日我和朋友去長城遊覽、拍攝，上城牆跳了一小段，但我馬上意識到這樣做是錯誤的，立刻就下來了」，同時提醒網友別模仿，要遵守管理規定。

然而網友並不買單，照樣痛批他，「你還沒有意識到自己的錯誤啊。一方面是不安全的問題。另一面長城是文物，你這是對文物的不尊重而且也在踐踏文物」、「這剛有點翻身了就飄了？小孩子都知道古跡要被保護，而且在上面蹦跳萬一出事呢？」、「意識到錯誤了，還把視頻發出去了，說明當時還是沒有意識到，低調些吧」。