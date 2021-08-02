今天東京奧運女子羽球賽上演金牌大戰，中華隊球后戴資穎最後以1：2惜敗大陸好手陳雨菲，遺憾只能收下銀牌，但這場比賽看出戴資穎真的盡力了，雖然本場失誤明顯多了一些，但往往能在大幅落後時調整心態追回比分，拚戰精神受到全世界的肯定。

賽後她的個人臉書、IG也都湧入大批粉絲留言，大家都大力讚賞戴資穎的表現，並一一跟她說辛苦了，也讓人看到台灣人民此時同心協力、暖心的一面，相信戴資穎看到也會非常感動，而說到這場的對手陳雨菲，今天她真的發揮出色，雖然進攻不多，但打出穩定的來回球成為致勝關鍵。

賽後她也展現運動家風度大力讚賞戴資穎，她說：「一直以來，我都把她當作目標，是我訓練的一個動力。一開始都常常輸給她，到慢慢能突破一、兩次，她也是我訓練的動力，另外我覺得雙方今天打得都非常好，在場上都發揮都很不錯。」以上發言能看出她真的非常敬重這位老對手。

戴資穎和陳雨菲兩人過去一共交手了18次(不含今天)，戴資穎取得15勝3負的絕對優勢，這樣的數據表現也讓賽前全國人民都對戴資穎奪金抱持希望，也認為她可以做到，不過在競技場上就是有輸有贏，當兩個勢均力敵的人碰頭誰能贏都非常難說。

戴資穎身為目前的世界球后，一路上打敗泰國好手依瑟儂(Ratchanok Intanon)、印度球后辛度(PV Sindhu)，其實已經相當不容易，畢竟這幾位選手在國際賽場上都很有知名度，尤其好友兼死敵依瑟儂更是差點贏下戴資穎，所以這趟奪金之旅對戴資穎而言真的非常艱難。