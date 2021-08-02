今天東京奧運女子羽球賽上演金牌大戰，中華隊球后戴資穎最後以1：2惜敗大陸好手陳雨菲，遺憾只能收下銀牌，但這場比賽看出戴資穎真的盡力了，雖然本場失誤明顯多了一些，但往往能在大幅落後時調整心態追回比分，拚戰精神受到全世界的肯定。

賽後戴資穎也在臉書和IG發表了心情，她說：「第三度踏上這個夢想中的舞台，終於闖進決賽，但無法站在最高頒獎台上，總有那麼一點遺憾，但不完美總是存在，才有動力去追求更好的結果。」言語中透露出戴資穎的不捨與無奈，都努力拚到這個時候，相信她肯定比全世界的人都想要這面金牌。

「或許我不會再有一次參加奧運機會，但這目標我也算達成，只是不這麼完美，我只想告訴自己：『戴資穎，妳很棒！』謝謝所有支持我的你們，結果總是很殘酷，也只能接受，但我盡力了。」「謝謝所有在這段期間給予我們幫忙的人，謝謝在日本代表處，派秘書在飯店幫我們處理各種問題，謝謝我的團隊，在疫情期間一起不能回家、長時間訓練。謝謝所有一切的一切！」

「分享一個小故事，比完賽下來後，我本對自己表現算滿意，後來辛度跑過來抱著我，捧著我的臉告訴我：『我知道妳很難受，妳已表現很好，只是今天不是妳的局！』然後她把我擁在懷裡說『她都知道。』那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭，真的太難過，因為真的很努力了，再次感謝大家支持與鼓勵，謝謝你們一起陪我走到現在。」

戴資穎身為目前的世界球后，一路上打敗泰國好手依瑟儂(Ratchanok Intanon)、印度球后辛度，其實已經相當不容易，畢竟這幾位選手在國際賽場上都很有知名度，尤其好友兼死敵依瑟儂更是差點贏下戴資穎，所以這趟奪金之旅對戴資穎而言真的非常艱難。