「世界球后」戴資穎生涯三度征戰奧運，這次她克服前兩屆都在女子單打賽事16強止步的陰霾，雖然闖入金牌賽，但可惜最終不敵大陸好手陳雨菲拿下銀牌。對此，新北市長侯友宜表示，「戴資穎奮戰到最後一刻的拚勁與堅持，我們都為她喝采。如同她左手上的刺青『相信自己』一樣，全台灣人都相信妳，謝謝資穎帶給我們這麼精彩的比賽」。

東京奧運羽球女子單打，中華隊選手戴資穎。（圖/本報資料照，季志翔攝）

戴資穎從2009年開始她的國際賽生涯，值得一提的是，她那時候年僅15歲，不過那年參加越南大獎賽，初聲試啼就一舉殺進決賽，可惜最終不敵印尼選手拉特納薩里奪下亞軍，而在隔年6月，她也參加了新加坡羽球超級賽，雖然從資格賽一路打起，但她一路擊敗廣瀨榮理子、莎拉姬·波薩娜、裴延姝等各國好手，最後又是在決賽輸球，以0-2敗給當時世界排名第6的印度好手內維爾。

戴資穎在那場比賽之後，世界排名也躍進至百名之內，來到第57名，而這個時候的她，選手生涯未達顛峰，2011年參加美國洛杉磯公開賽，她一路殺進四強賽，接著連續擊敗廣瀨榮理、佐藤冴香2名日本好手，雖然這只是一場四級賽，但對她來說卻是意義非凡，因為這是她在羽球職業賽的首座冠軍。

戴資穎2012年代表中華隊征戰倫敦奧運，雖然拿下二連勝後輸給當時世界排名第3的李雪芮，但她2個月後參加日本超級賽，在決賽時又碰頭日本的廣瀨榮理，這次她也一樣收下勝利，也收下個人首座超級賽（三級賽）冠軍。

戴資穎在日本超級賽奪冠，隔年參加馬來西亞羽球超級賽也穩穩拿下，雖然這時候她的世界排名來到第9，但她此前卻沒有拿過一、二級賽事的冠軍，距離登頂世界球后仍有一段路要走。

值得一提的是，戴資穎在國際賽場上，生涯前期交手李雪芮一度吞下10連敗，直到2015年參加法國羽球超級賽時，在8強賽以直落二勝出，才終結雙方對戰的連敗，可惜4強反遭西班牙好手馬琳直落二淘汰。

戴資穎在2015年底因為腳跟受傷，一度休養了3個月，直到2016年全英羽球公開賽才復出，雖然養傷期間減重6公斤，使她變得更快更靈活，但殺球威力卻不如過往，不過到了同年6月，她經過一段時間的調整，在印尼頂級超級賽連續碰頭李雪芮、王適嫻以及王儀涵這三名都曾登上球后之位的中國好手，最終都能拿下勝利，也順利獲得生涯第一個頂級超級賽冠軍。

2016年里約奧運，是戴資穎生涯第二次叩關奧運殿堂，這次她輸給印度選手辛度止步16強，不過同年11月，她在香港超級賽上復仇成功，直落二擊敗辛度封后，而在這場賽事奪冠後，戴資穎的積分也正式超越馬琳成為台灣歷史上第一位「世界球后」！

戴資穎登頂世界球后，2017年在全英賽、亞錦賽奪冠，還一度創下跨季27連勝的超狂成績，2018年則是衛冕全英賽冠軍，並且在亞錦賽、亞運連掃兩金，雖然2018年因世界羽聯調整賽程掉至第二名，但隔一周她又贏得亞洲羽球錦標賽重返第一，此後，戴資穎一路到2019年7月29日都排在世界第一，長達137周穩坐世界球后寶座，改寫李雪芮的124周紀錄。

到了2020年，雖然戴資穎年僅27歲，但外媒卻報導她將在東京奧運結束後「退休」的消息，不過她隨後駁斥並稱是假新聞，結果去年賽事受到疫情影響，國際賽事相繼取消，到了年底，戴資穎在接受世界羽聯訪問時，再一次被問到有關退休的問題，而她當時這樣說：「我會先完成所有 2021年的比賽，然後再做決定，我的計劃沒有太大變化，因為奧運會推遲了一年。我想這對我有好處，10年來，我一直在不停地訓練和比賽，這次休息是對我有利。」

2020年東京奧運因疫情延宕，戴資穎多等一年，第三度踏上這五環殿堂，被視為奪牌大熱門的她，這次從小組賽一路過關斬將，雖然在8強遇到好友兼勁敵的泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），首局遭壓著打以14-21讓出，令台灣球迷嚇出一 身冷汗，但之後卻抓回自己的節奏，以21-18、21-18逆轉闖進4強，之後又直落二擊敗辛德胡（P.V. Sindhu），不僅報了2016年里約奧運在16強賽的一箭之仇，同時也闖入金牌戰！

在世界羽聯的官網上，戴資穎的個人頁面這樣寫道：「運動生涯的抱負：拿下奧運金牌。」至於今天交手世界排名第2的大陸選手陳雨菲，雖然生涯對戰小戴取得15勝3敗的優勢，但她今天開賽卻陷入苦戰，一顆網前殺球出界，經過挑戰後仍失敗，以18-21讓出首局，儘管第二局以21-19拿下，可惜決勝局卻以18-21敗下陣來。

對於戴資穎飲恨奪銀無緣奧運金牌，侯友宜1日在臉書表示，「我相信全台灣民眾跟我一樣都屏氣凝神的為她加油，雖然與金牌擦肩，但她奮戰到最後一刻的拚勁與堅持，我們都為她喝采。如同她左手上的刺青『相信自己』一樣，全台灣人都相信妳，謝謝資穎帶給我們這麼精彩的比賽」。

侯友宜也恭喜李智凱及潘政琮分別拿下競技體操男子鞍馬銀牌與高爾夫球男子個人銅牌殊榮。最後，侯友宜也提到，目前中華隊累積2金4銀4銅，新北選手陳思羽、鄭先知及鄭怡靜的將在今(2日)晚間進行「桌球女子團體8強賽，」請大家一起繼續替中華健兒們集氣，加油。