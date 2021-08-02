數以千計反對防疫封城的德國民眾，今天不顧法院裁定的抗爭禁令聚集柏林街頭，並與警方爆發衝突。

法新社報導，警方表示，若干抗議民眾「騷擾及攻擊」員警，並且恣意跨越路障，造成柏林市部分地區交通陷入混亂，不少人因此被捕。

這起街頭抗爭由反防疫措施團體「橫向思維」（Querdenker Lateral Thinkers）運動號召發起。橫向思維已成為德國境內反對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫禁令最引人矚目的組織。

估計數千人響應橫向思維的號召，因應罔顧防疫禁令而上街頭的民眾，柏林警方調動超過2000名的鎮暴警察。

警方曾揚言，以強力噴射水柱驅散下午朝布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）挺進的群眾，隨後人群逐漸散去，若干示威者高舉著「自由」與「反對冠狀病毒獨裁」的標語，參與抗爭的群眾僅少數人戴口罩。

橫向思維發動的抗爭吸引數千、有時數以萬計的民眾，不過常常因違反防疫禁令而提前解散，數起抗爭淪為暴力衝突。1100802