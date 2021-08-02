由知名以色列商人所屬企業管理的油輪在阿曼外海遇襲，造成英國與羅馬尼亞籍船員喪生，英國及美國今天表示，這是伊朗所為，並說對此將「適當回應」。

路透社報導，英國外相拉布（Dominic Raab）表示，經評估認定，極有可能是伊朗出動一架或數架無人機，執行「不合法且殘酷」的襲擊。

他說：「我們認為這起攻擊是蓄意的、針對性的，而且顯然是伊朗違反了國際法，對於這樁令人無法坐視的攻擊，英國將與國際夥伴採取一致行動予以回應。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明說：「根據可靠情報的分析，我們深信伊朗發動這起攻擊。」並說伊朗派出無人機襲擊油輪。

他說：「我們將與我們的夥伴研商我們接下來的做法，並與中東與其他地區國家的政府會商，將要採取的適當回應。」

不過伊朗稍早否認涉入這起油輪遇襲，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）則指控伊朗「試圖逃避責任」，並說伊朗的矢口否認「沒有擔當」。（譯者：曹宇帆）1100802