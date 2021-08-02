位於美國加州科羅納市的戲院上月26日爆發槍擊，TikTok網紅巴拉哈斯中彈經送醫搶救1日不治，警方表示這是一起「隨機且非蓄意」的槍擊。

法新社報導，南加州科羅納市（Corona）警方說，現年19歲的巴拉哈斯（Anthony Barajas）遭槍擊後1日死亡，他的18歲友人古德瑞契（Rylee Goodrich）也在這起槍擊喪命。

兩人7月26日到戲院看電影「無限殺戮」（Forever Purge）遇害。這部電影的劇情描述極權政府定每年的某晚為殺戮日，期間放任任何形式的犯罪，包括謀殺。

電影散場後，戲院員工發現兩人頭部中彈，古德瑞契當場死亡，巴拉哈斯送往醫院救治。

當地檢方7月31日發表聲明說：「根據檢方掌握的證據，這起槍擊疑似隨機且非蓄意。」

現年20歲的希梅內斯（Joseph Jimenez）被控是嫌犯，槍擊發生的隔天，警方根據目擊者提供的線索，在住處逮捕他。

巴拉哈斯是TikTok的網紅，追蹤他的粉絲數將近93 萬，據報導，就讀高中期間他是個傑出的足球員。（譯者：曹宇帆）1100802