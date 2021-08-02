（09:55更新）雷雨彈往北開炸，發國家級警報！氣象局對雲林、嘉義縣發布大雷雨災防告警，以及大雷雨及時訊息，提醒雲嘉民眾即將發生大雷雨，預計持續至上午11時，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

同時由於雨勢加劇，氣象局將嘉義縣、雲林縣升級豪雨特報，目前中彰雲嘉高屏4縣市豪雨，苗栗、南投、嘉義市、台南5縣市大雨。水利署也急發彰中雲嘉一級淹水警戒，已經開始積淹水。

氣象局發布10縣市豪、大雨特報。（翻攝自氣象局）

大低壓帶持續影響，本周天氣仍不穩定，昨天中南部下大雨的劇烈天氣型態還沒結束。中央氣象局清晨針對屏東縣發布大雷雨即時訊息。除了屏東有大雷雨即時訊息外，稍早已經有網友紛紛在氣象局臉書網站留言，「凌晨四點，台中西屯豪雨＋雷電」、「么壽，台中狂風暴雨中被吵醒」、「西南外海很多雷」。

今天雨彈北移，目前雲林、嘉義雨勢最劇。(翻攝自 氣象局)

西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今(2)日高雄市山區及臺中市、彰化縣、屏東縣有局部大雨或豪雨，苗栗、雲林以南及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

根據氣象局資料，今天凌晨零點至05:50為止，累積雨量前10名，前十名降雨地區，遍及台中、屏東、彰化等地，臺中市龍井雨勢驚人，有151.50毫米，屏東、彰化雨量也都破百(如下)

● 151.50 mm 臺中市龍井

● 123.50 mm 屏東縣墾丁

● 118.50 mm 屏東縣恆春畜試

● 118.00 mm 臺中市大肚

● 113.50 mm 彰化縣伸港

● 109.00 mm 彰化縣頭汴

● 108.50 mm 彰化縣線西

● 105.00 mm 彰化縣國三N191K

● 93.50 mm 臺中市西屯

● 93.50 mm 臺中市南屯

大低壓帶持續影響，各地天氣不穩定(氣象局)

氣象局表示，大低壓帶持續影響，本周天氣仍不穩定，中南部容易有局部大雨或豪雨，瞬間大雨累積雨量恐致災，北部地區、各地山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後易有大雷雨，東半部也有不定時降雨；此外，大低壓帶中可能孕育熱帶性低氣壓、颱風等系統。各地高溫在29至33度間，沒下雨時較為悶熱。

氣象粉專《台灣颱風論壇》指出，華南沿海低壓渦漩發展會決定之後的降雨型態，周三(4日)起，南海北部的低壓動態將是關鍵。氣象局表示，大低壓帶內易有熱帶系統發展，但發展位置、時間及強度有不確定性，是否對台灣附近天氣造成影響仍有待觀察。