在全民瘋東奧之際，二年一度的體壇盛事「中華民國全國運動會」（全運會）也即將在十月登場。然而，在疫情警戒下，各項體育賽事的戰前訓練卻顯得綁手綁腳。公共游泳池等訓練場地至今未能解封，但社區或豪宅泳池在提出防疫計畫下卻可以重啟，立委批評，蔡政府只會「坐在冷氣房想政策」，未能兼顧防疫作為與選手權益，簡直是在扼殺體育發展。

「社區泳池提出防疫計畫即可重啟，為何公共、民營和學校泳池卻被禁止？標準到底在哪？」中華民國游泳協會理事長曾正宗表示，國內疫情警戒降級後，各行各業都有防疫指引，唯獨游泳池沒有解禁；反觀國際間，各國針對游泳項目早有相關防疫措施，像是「水中口罩」、「游泳間隔」以及人流管控等。中央應考量選手比賽在即，有條件開放游泳場域提供訓練，避免讓他們的努力成為泡沫。

代表台灣參加六月份「東奧馬拉松游泳資格賽女子組」的選手王怡臻，「泳齡」超過十四年，崇拜的偶像是美國奧運金牌選手Katie Ledecky。王怡臻擅長中長距離的比賽，更曾在「全國大專校院運動會」八百公尺摘金。

許多國家針對游泳採取防疫措施，諸如配戴水中口罩（圖）、保持游泳間隔等。（圖／翻攝自朝日新聞網）

「除了亞運和奧運，全運會是游泳選手最重要的比賽！」王怡臻表示，由於三級警戒導致訓練停擺二個月，大大影響體能銜接，對中長距離的選手來說，需要三、四個月以上才能恢復，短距離的選手至少需要二、三個月，「疫情期間的確讓選手們很煎熬，大家只能在家訓練核心肌耐力，這些以前都只是輔助性質，鍛鍊體能主要還是得仰賴水上訓練，很難想像接下來必須花多少時間，才可以恢復到原本的狀況。」

入選「現代五項」（馬術、擊劍、射擊、越野賽跑和游泳）國手選拔賽事的石易景，二○一九年參加全運會後就展開密集訓練，目前正為了本屆全運會加緊訓練，努力補回「消失的二個月」。「之前每天下午五點到七點，都是我的練習時間，游泳是我五項賽事中的優勢，無法單靠核心訓練維持體能，我怕少了練習，優勢就會掉下來。」對於游泳池至今仍未開放，石易景難掩失落。

游泳教練鄭明杉表示，選手近三個月沒有練習，游泳池至今不知道什麼時候才會開放，選手面對即將登場的全運會，要恢復以往體能的機會很低。「目前全隊的後期訓練計畫幾乎歸零，選手只能自主練習，陸上體能做太多，身體反而會變得僵硬，到水裡會游不動。」

全運會泳賽 選拔卡關

中華民國游泳協會理事長曾正宗指出，過去約5至7月間舉辦選拔賽，各縣市9月推派全運會代表；今年受疫情影響，許多縣市紛紛延期，或是改採遴選方式，但他認為，遴選方式參考上半年賽事如全中運等成績，缺少距離全運會最近的選拔賽成績；部分延期比賽的縣市，選手「一出關」就得立即投入比賽，兩者成績都缺乏客觀性。

台北：延至8月9日 台中：採遴選

新北：採遴選 台南：延期辦理

桃園：採遴選 高雄：延至8月21日

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