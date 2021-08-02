印尼延長防疫措施一周 08:082021/08/02 工商 顏嘉南 、綜合外電報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於傳染力更強的Delta變種病毒肆虐，印尼1日將爪哇島以外地區的防疫措施實施期間延長一周，至8月9日。 印尼媒體引述內政部資深官員表示，爪哇島以外地區的四級防疫警戒延長一周，至8月9日。至於印尼人口最多的爪哇島是否會延長防疫期間，預計2日公布。 東南亞最大經濟體印尼是亞洲疫情最嚴重的國家之一，截至1日止，新冠肺炎確診案例累計達344萬例，死亡人數超過9.5萬人。 柏林5000人街頭抗議防疫措施 逾600人被捕 泰國擴大防疫措施 民眾不滿政府抗疫不力 #印尼 #延長 #爪哇島 #防疫措施 #地區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄蚵子寮魚貨中心 啟動AI防疫 04:102021/08/02 地方新聞 稱因疫情不會逃 陳超明仍遭延長境管8月 04:102021/08/02 社會新聞 World Gym再傳確診足跡 大安店今起停業3日 12:492021/08/02 生活 日本緊急事態擴大納入大阪等6都府縣 餐廳全面禁酒 12:372021/08/02 國際 戴資穎苦等9年！拿「奧運銀牌」侯友宜回應了 01:372021/08/02 政治 規模5.9地震襲印尼南部外海 深度13公里 14:262021/08/02 國際 佛州成為美新冠疫情新震央 04:102021/08/02 話題觀察 防疫醫事聘僱人員 可延長代理3個月 04:102021/08/02 政治要聞 新北國民運動中心3日起開放 全程需戴口罩 15:482021/08/02 生活 《國際經濟》新冠疫情拉警報 美國企業：不接種疫苖就走人(3-1) 08:542021/08/02 財經 《國際社會》印尼疫情高峰已過 美再贈350萬劑莫德那 15:422021/08/02 財經 財經熱門新聞 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 美貨運供應鏈快崩潰 零售商哀號曝衝擊慘況 - 財經 新制勞退基金10大持股曝光 這一檔就占27％ - 財經 新冠疫情延燒 半個大陸淪陷 - 產業財經 - 旺報 破天荒 馬斯克罕見認錯了 還要賠150萬美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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