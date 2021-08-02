由於傳染力更強的Delta變種病毒肆虐，印尼1日將爪哇島以外地區的防疫措施實施期間延長一周，至8月9日。

印尼媒體引述內政部資深官員表示，爪哇島以外地區的四級防疫警戒延長一周，至8月9日。至於印尼人口最多的爪哇島是否會延長防疫期間，預計2日公布。

東南亞最大經濟體印尼是亞洲疫情最嚴重的國家之一，截至1日止，新冠肺炎確診案例累計達344萬例，死亡人數超過9.5萬人。