立委蔡壁如。（取自蔡壁如臉書）

東奧賽事如火如荼進行中，台灣選手截至昨(1日)止已拿下2金4銀4銅的佳績，國人振奮。民眾黨立委蔡壁如昨晚指出，最近幾天看著台灣選手在東奧精采的表現，只能用「無限感動」形容，台灣的選手們，真的太棒了；但她也說，可以想像東奧落幕之後，國內將掀起一波檢討、改革體協等論戰，其實蔡政府改革體協喊了4、5年，「我早已不抱期望」。

蔡壁如在臉書表示，因為有這麼優秀的選手，在台灣的我們，才會不分族群、 黨派立場一起守著螢幕大喊加油，因為緊張而集體胃抽筋、為聽見會場奏起國旗歌而落淚，自己已經很久很久，不曾體會這樣的激情與感動了，而這屆台灣的年輕選手們不一樣了，他們一個個散發著自信與從容。

台灣羽球隊李洋、王齊麟在東京奧運摘下金牌。（季志翔攝）

「舉重女神」郭婞淳在東奧奪下金牌，完成舉重生涯「金滿貫紀錄」。（圖／中時記者季志翔）

羅嘉翎日前與楊勇緯完成比賽回台。（圖／中時資料照片，陳麒全攝）

蔡壁如認為，這屆的台灣選手們身上沒有太多歷史包袱，參加東奧是一場自我挑戰的淬勵，因此無論是被淘汰、晉級或摘下任何一面獎牌，他們總能坦然處之，沒有對不起誰的歉疚，也沒有錯失「台灣之光」的遺憾，在這些年輕選手身上，我看見他們「為自己打球、為超越自我而戰」的運動精神，這或許是他們與過去歷屆選手最大不同之處。她說，也要謝謝所有台灣的選手們，為我們帶來這麼美好、歡樂的奧運之旅。

話鋒一轉，蔡壁如也說，今年台灣選手出賽成績意外大好，國人都沈浸在「台灣難波萬」狂喜中，「但歡樂PARTY總會結束，我可以想像，東奧落幕之後，國內將掀起一波檢討、反省、改革體協、體壇的論戰，其實蔡政府改革體協喊了4、5年，我早已不抱期望」。