戴資穎惜敗陳雨菲坐收銀牌 仍創奧運羽球女單最佳成績

大陸女將陳雨菲在羽球女單摘金，雖然她是世界排名第2，但是戰力上落後戴資穎一截，打贏金牌戰令人有點意外。過去兩人交手陳雨菲吞了15敗，最後幾次對戰曾經連贏戴資穎2場，不過整體來說戰力還是有差距。陳雨菲今年23歲，比戴資穎小4歲，比辛度(P. V. Sindhu)、馬琳(Carolina Marin)、山口茜都年輕，如果有辦法持續增加進攻能力，往後可能成為戴資穎球場上的大患。

合作金庫羽球隊總教練廖國茂指出，陳雨菲整場比賽幾乎沒有攻勢，讓出全部進攻權，以防守來等待戴資穎的失誤。戴資穎在第3局急於進攻的問題暴露，非受迫性失誤（進攻時發生的失誤）也就不斷堆高。

陳雨菲雖然有「假小子」的綽號，但從出道時就有力量不足的問題，4強賽陳雨菲大戰3局、耗盡體力才擊敗何冰嬌，結果何冰嬌在銅牌戰完全對付不了辛度的強力殺球。金牌戰對上技術、力量都是頂尖的戴資穎，陳雨菲根本沒有出手攻擊的餘地，只能節省體力打消耗戰。

陸媒報導，陳雨菲8歲進入浙江省隊、14歲入選國家隊，那時因為表現不佳還差點被下放省隊。何冰嬌、戴資穎先前都是陳雨菲跨不過去的牆，隨著陳雨菲不斷強化力量，終於到了可以正面接戰何冰嬌的程度。陳雨菲這種以控制性為主、細磨對手的打法，在雙方壓力都很大的大賽上可能更吃香。