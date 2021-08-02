比颱風還劇烈的西南氣流，已為南部帶來近千毫米雨量，現在更擴大雨區，往中部進逼！氣象專家吳德榮提醒，整個西半部降雨持續，目前觀察到5日、6日兩天「下得更兇」，要等到9日才有機會趨緩；雨量長時間累積，民眾務必做好致災應變。

西南氣流抵達後，迎風面成了重災區。根據中央氣象局統計，高雄御油山自7月30日至8月1日，累積降雨量破850毫米，完勝烟花颱風在新竹山區的降雨量。吳德榮指出，今台灣海峽仍有對流雲移入，伴隨明顯回波，新竹以南雨勢大。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指各國模擬顯示，季風槽內有低壓發展跡象，但位置不太一致，不確定性仍大。比較確定的是，5日起因系統移入台灣海峽，西半部降雨將加劇，「成颱機率雖存在，並不高」。

吳德榮表示，這場雨恐怕要等到9日太平洋高壓增強，阻斷西南季風發展，才有趨緩可能；接著低層大氣未恢復穩定，西南部降雨還會延續2、3天。

今各地氣溫：北部24至34度、中部24至31度、南部23至31度、東部24至33度。