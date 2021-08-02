38歲女星王思佳2016年和美籍富二代、貿易商Joe結婚，今年3月宣布懷孕喜訊，今(2日)早她發文報喜，透露已順利生下女兒，並開心直呼「我終於和我女兒見面了」。

王思佳今早曬出和寶貝女兒合照，開心表示1日已順利產女「小王美駕到」，她也感謝診所和醫生的幫忙，讓她可以優雅且順利生下女兒，開心直呼「我終於和我女兒見面了」。

她也透露醫生說女兒是長腿妹妹，並幽默表示「第二胎可以預約起來了」，興奮喊「我的寶貝女兒」、「我老公的小情人」。而她和女兒的合照，可以看出她產後氣色不錯。王思佳和老公結婚5年，今年3月才宣布懷孕喜訊，她也經常在社群網站上放閃，分享生活趣事。

個性直爽的王思佳，懷孕後仍保持曼妙身材，之前她還開設了YouTube頻道分享日常，其中一個仿妝單元，是要靠化妝技術變成迪麗熱巴，但卻有網友留言狠酸：「看不下去啦！妳起碼醫美好自己的法令紋？！」她看到後則大器回應：「看不下去閉上雙眼呀，有法令紋怎麼了？我最近懷孕還有脖紋呢」。