泡菜常見於各種美食，是各種台式小吃、日本料理、韓式料理的靈魂角色。而泡菜容易罹患胃癌又或者有助養生，位處兩端不同的看法也眾說紛紜，對此嫚嫚營養師指出關鍵，並解析胃癌一說的可能性，也建議有助養生的吃法！

●多吃泡菜養生？致癌？營養師：要看哪種泡菜

嫚嫚營養師表示，泡菜為延長保存期限會以醃製的方式製作，日前傳泡菜吃多容易致癌，大多就是出自於醃漬的製作過程。確實不少研究指出，醃漬物吃多可能對健康造成負面的影響，包括癌症，例如中式鹹魚、使用硝酸鹽、亞硝酸鹽醃漬的火腿、熱狗、培根等皆為醃漬物。不過泡菜也常見分「醃漬泡菜」和「發酵泡菜」兩種，對健康的影響也有所差異。

●醃漬泡菜（常見台、日泡菜）

嫚嫚營養師淺談製作方式，純醃漬的泡菜，常見台式泡菜、日式泡菜，製作多以高麗菜先進行抹鹽，靜置待其出水後徹底清洗，接著裝進玻璃罐內並加入配料及主要以糖、鹽所製成的醃漬醬料，其後放置冰箱約三至四小時後即可食用。

●發酵泡菜（常見韓式泡菜）

經發酵的泡菜常見為韓式泡菜，則多以大白菜等蔬菜先進行抹鹽，並且加壓徹底逼出水份然後徹底清洗，到這階段和純醃漬泡菜差異不大，不過接著就會放入大量以辣椒、薑、蒜等辛香料調製而成的紅色醃料中醃製，並置於常溫中發酵約3~10天。

兩者皆使用天然蔬菜，並抹鹽、逼出水份後徹底清洗，但在醃漬的過程就開始有所不同，而後者更經過發酵，這點是主要關鍵，營養成分、對身體的影響都會有所不同。

(圖/今健康提供)

●發酵泡菜（常見韓式泡菜）助養生，如同吃優酪乳配蔬菜！

→養生關鍵一：蔬菜、辛香料營養

嫚嫚營養師表示，純醃漬的泡菜為醃漬物，吃多可能有容易致癌的疑慮。但發酵後的泡菜，本身除了具有蔬菜、辛香料的營養及好處，如熱量低、富含膳食纖維、Beta胡蘿蔔素、辣椒素、槲皮素等各種植化素等，也具有最關鍵營養，那就是發酵過程當中所形成的乳酸菌。

→養生關鍵二：乳酸菌、fHDMPPA

嫚嫚營養師表示，發酵後的泡菜據研究發現，每公克約有107~109 CFU/g菌數形成單位），台灣國內依相關規定，每罐乳酸、發酵乳等含菌量都需要大於或等於107 CFU/ml或g或，可見發酵後的泡菜乳酸菌含量是和優酪乳相當，吃泡菜時如同在喝優酪乳一樣攝取乳酸菌。

乳酸菌也有好壞之分，例如益生菌就是當中最知名的乳酸菌之一，而發酵泡菜中據目前研究多是好的、有助健康的益菌。對人體的好處，包括了抗氧化、降低身體發炎反應，且能透過「競爭性抑制」作用，減少致病菌的數量，如同十個座位有十個都是益菌，壞菌便無處可坐。

而乳酸菌可產乳酸的特性，也會調整腸胃道的酸鹼性，較酸的環境不利壞菌生存，又更進一步降低壞菌處量。

除此之外，也能促進腸道蠕動，幫助身體排除有害物質。再加上蔬菜本身的膳食纖維也有助腸道健康，且人體約有７成的免疫細胞存在於腸道周圍，腸道健康便也有助調節免疫系統。發酵泡菜大國：韓國就曾做過不少研究，也發現每日吃一碗約300公克的泡菜者，糞便乳酸菌的含量有明顯提升。

發酵泡菜也被研究出當中含有一種名為fHDMPPA的活性化合物，可抑制低密度脂蛋白氧化，也就是所謂的壞的膽固醇，可間接減少動脈粥狀硬化問題。整體而言泡菜對人體的好處相當優越。

(圖/今健康提供)

●韓國胃癌人口高是因為泡菜？營養師指可能原因。

日前有不少研究指出，常吃發酵泡菜的韓國人，胃癌人口數也相當高，有、無吃泡菜者的比較，罹癌率約相差兩倍以上，此消息也引起廣大的注意，後續也有不少專家認為不論是何種泡菜都容易致癌。

(圖/今健康提供)

不過對此嫚嫚營養師則認為，研究對象以韓國人為大宗，韓國人吃發酵泡菜也多常見於喝燒酒、直接飲用熱湯等場合，這些也都是容易形成胃癌的常見危險因子，因此韓國的泡菜是否真為引起胃癌的主因，可能還需要更確切的研究。而以營養學來看，好處是相當多的。

●發酵泡菜（常見韓式泡菜）適量助養生，營養師教這樣吃更助健康！

嫚嫚營養師表示，發酵過的泡菜對人體健康很有幫助，適量的食用有助養生。不過重要的是，要吃到優良的發酵泡菜才有助健康，包括了其確實為經過良好的發酵過程、製作過程衛生安全無虞等。

因此嫚嫚營養師建議，一天可吃約100公克，約一小碗的量，可每天吃作為一日蔬菜所需來源，不過不可單吃泡菜而取代其他蔬果營養，身體要健康也需要各種多元、多色的營養。並且建議選擇大廠牌、商譽好的品牌，較能確保食安，並且時常更換廠牌，以分散風險。

(圖/今健康提供)

另外也提醒，高血壓、心臟病、腎臟病患者需要注意泡菜食品鈉含量，若是每100公克超過600毫克鈉的食品都應盡量避免或少吃。而許多人吃泡菜若有拉肚子的情況，要知道這並不是身體正在排毒，而可能是食物中毒或起了發炎反應，若察覺與泡菜有關，便應停止食用。