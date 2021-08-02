辣椒(4946)公布半年報，上半年合併營收0.19億元，營業虧損0.31億元，稅後淨利0.11億元，每股盈餘0.84元。

辣椒旗下線上遊戲《全民打棒球REMASTERED》日前舉辦線上團體電競賽順利落幕，首次採用電競概念對戰，搭配賽評直播，玩家反映熱烈，目前已著手規畫第3季賽事，有望於9月舉辦個人電競賽，配合大型改版，持續活絡營運動能。

展望下半年，公司計畫攜手日本遊戲大廠推出備受期待的MMORPG端遊鉅作《Project B》，其獨特的世界觀與別具特色的美術視覺，有信心讓玩家感受不同以往的遊戲體驗。

此外，轉投資碩辣椒自製研發ARPG《真．三國無雙 斬》於6月底順利通過大陸國家新聞出版署進口網路遊戲審批，取得內地發行版號，預計將於8月下旬進行封測，為正式上市暖身。與日本IP創作商Sparkleling合作開發的手遊《UNTITLED MAGICAL GIRL (暫名)》於5月初公開首支原創動畫，以每兩周更新頻率持續發表，目前在日本市場反映良好，官方Twitter已有近4萬人關注，影片觀看數累積近50萬次，遊戲預計明年完成開發，陸續在台灣及全球上市。