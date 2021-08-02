颱風恐發展接近台灣，氣象達人彭啟明表示，未來幾天有低壓發展機會，有可能發展成颱，但現在說會不會有颱風還太早，但受到其影響使西南風再度發展增強，導致周四至周六這三天台灣可能較多雨。

彭啟明在臉書表示，南海北部在未來幾天有低壓發展的機會，現在說會不會有颱風還不適合，但整個低壓環境當中，台灣的天氣仍較不穩定，整個低壓配合上動力條件，很容易讓西南風再度發展增強，周四至周六這三天可能較多雨，不過這個變動性仍高，不同預測模型有截然迥異的結果，可以持續觀察注意。

同時西南風影響仍持續，彭啟明表示，從昨天（1日）晚上開始，台灣附近的西南風顯著減弱，主要是西南風的強風軸偏向巴士海峽附近，仍是距離台灣相當近，今天屏東雨勢顯著，是台灣今天的降雨熱區，仍要留意持續性降雨。這周開始到周末，都仍維持西南風的環境，中南部的雨勢雖有緩和，只是沒有像前兩天的雨勢，但仍有局部的大雨或是局部豪雨發展機會，北部及東半部也都有局部的午後雷陣雨發生可能。

西南風雨勢何時結束？彭啟明表示，預期下周太平洋高壓有逐漸西伸增強的趨勢，不過仍很微弱，還看不出顯著的大改變，但至少連續兩三周很特殊的太平洋高壓東退，季風低壓主導東亞天氣，總算有些轉圜機會，不過這個趨勢的不穩定性仍高，只能保持關注。