法務部行政執行署8月公布最新禁奢令，曾涉及機場捷運BOT仲裁弊案的前立委郭政權，因積欠4700多萬元稅金，再度被發布禁奢令，每月生活費不得超過1萬8500元，執行署希望民眾檢舉郭豪奢行為，進而追回稅款，獎金最高100萬元。據了解，這是郭繼2019年8月、今年2月被公告禁奢後，第3度遭發布禁奢令。

67歲的郭政權是長億集團董事長楊天生的姪女婿，曾任台灣省警務處督察、台中縣霧峰警分局長，當過2屆立委，擔任長億旗下長生國際總經理。

前最高檢察署特偵組2007年偵辦機場捷運系統 BOT案衍生的仲裁弊案，懷疑取得機場捷運系統 BOT案的長生國際開發公司，與交通部解約過程中，透過仲裁訴訟程序拿回保證金9億多元，可能涉及弊端，約談當時的長生公司總經理郭政權，並向法院聲請羈押禁見獲准。

由於國稅局認定郭政權收7000萬且涉逃漏綜所稅，移請執行署追討，據統計，郭欠稅加罰鍰迄今為4708萬9137元；2019年8月行政執行署台中分署首度對郭發出禁奢令後，郭仍拒繳欠稅，行政執行署今年2月1日、8月1日再度對郭發布禁奢令。

郭政權被禁止購買、租賃或使用逾2000元商品或服務、禁搭計程車、高鐵、飛機，禁去酒店、夜店、舞廳俱樂部、休閒會館、KTV、四星級飯店消費以及每月生活費不准超過1萬8500元；執行署將依民眾檢舉，以郭隱匿資產為由聲請拘提、管收，若追回稅款將發檢舉獎金，最高100萬元。

另行政執行署台中分署同時公布3名欠稅大戶名單，分別是欠稅2540萬多元的黃建澤，及欠營業稅1051萬多元的荔灣茶坊、大阪飲食店負責人吳文傑、欠營業稅1135萬多元的阿好嬸食品商行負責人黃詠傑。