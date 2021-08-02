天宇工業（8171）由於6月單月營收創53個月新高，法人預估單月有機會轉虧為盈。年底為儲能旺季，天宇接單暢旺，下半年營運持續走揚，預估明年營運獲利可望大幅成長。

特斯拉位於澳洲的儲能系統發生大火，特斯拉儲能系統的競爭對手就是天宇的大客戶普威，特斯拉出包，普威可望爭取更多訂單，對於天宇也將受惠。

儘管今年全球受新冠疫情影響、但天宇避開紅海市場，積極轉型儲能業務，業績大幅成長，除對韓國及歐美等電動二輪品牌車廠之電池模組穩定出貨外，更積極爭取電動巴士市場業務，投入儲能及電動車等綠能產業未來成長趨勢明確。

天宇之前因3C類電池模組及行動電源等產品不敵紅色供應鏈造成毛利偏低、連年虧損，不過近二年公司積極轉型，投入儲能設備領域，並與美系儲能大廠合作。天宇6月單月營收已創53個月新高，法人預估，單月可望轉虧為盈，且年底為儲能旺季，天宇接單暢旺，預估天宇明年營運獲利將大幅成長。

因儲能業務開始放量及產品良率大幅提升，天宇6月營收跳升至1.4億元、月增730％、年增927％，表現亮眼，法人看好，天宇今年下半年接單暢旺，推升營運逐季走揚。