小編今天（2日）精選5件不可不知的國內外財經大事。「振興五倍券」規劃方向大致底定，採1000元換5000元方案，將參考去年振興三倍券作法，餐飲、夜市、百貨、零售、觀光、旅宿、藝文展演等行業都可適用，實體券與數位券同步發行，最快9月推出。

【1】振興五倍券採1000元換5000元，實體、數位同步發行

行政院「振興五倍券」規劃出爐，規劃採1000元換5000元方案，預算規模初步匡列1100億元，實體券與數位券同步發行，最快9月推出。據悉，7月30日（上周五）傍晚行政院長蘇貞昌召集相關部會首長研商「振興五倍券」規劃方向，原則大致底定，相關部會將緊鑼密鼓，就執行面展開細節規劃。

【2】台積電2奈米 建廠計畫啟動

新竹科學園區寶山二期擴建計畫環評過關，晶圓代工龍頭台積電為2奈米量身打造的Fab 20晶圓廠投資計畫正式啟動，近期將展開土地取得程序，2022年上半年開始進行建廠作業。台積電Fab 20晶圓廠位於研發晶圓廠旁，共將興建4期廠房，預計2024年開始進入量產，將是台積電首座導入全新世代的奈米層片（nanosheet）架構2奈米製程的超大型晶圓廠（GigaFab）。

【3】為台股積蓄反彈力道 外資狂推中型人氣股

外資研究機構迅速啟動台股操作新策略，考量台股自萬八大關以來持續修正、不少大型權值股股價不漲，多頭無法迅速靠權值股狂拉指數，建議旗下客戶往台郡、宏捷科、欣興等多檔中型人氣股集結，短期策略明顯「買小不買大」，台股8月天可望掀起多點開花的金牌行情。

【4】碳邊境稅衝擊 海外生產現隱憂

歐盟最快將自2026年起正式實施碳邊境稅，未來我國生產的鋼鐵、水泥等原物料恐首當其衝，有可能被課稅。不過經濟部研判，台灣生產的產品近年減碳作為不遺餘力，因此直接出口至歐盟的影響程度小，但若由第三地出口則可能需負擔龐大稅負。

【5】通膨完美風暴 正推升金價

金價去年8月創新高後迄今快一年，儘管目前價位距離其最高點回落逾一成多，部分專家認為通膨因素將持續支撐金價走高，或許正在醞釀上攻的完美風暴。