「世界球后」戴資穎生涯三度征戰奧運，這次她克服前兩屆都在女子單打賽事16強止步的陰霾，雖然闖入金牌賽，但可惜最終不敵大陸好手陳雨菲拿下銀牌，但沒想到小戴奮戰的表現，遭財經網美胡采蘋的批評，雖然胡趕緊刪文但仍被網友截圖備份。對此，胡采蘋也在臉書道歉，稱自己是因為傷心難過沮喪，一邊落淚一邊做了自以為是的評論。

戴資穎昨日（1日）於東京奧運拿下銀牌，敗給大陸對手陳雨菲，胡采蘋竟第一時間在臉書檢討戴資穎的表現，稱「這場比賽不應該輸」，到目前為止即使輸球都是很好看的比賽，但這場真的不能接受，「當然還是恭喜戴資穎」。文章PO出後，胡采蘋臉書遭憤怒的網友灌爆，儘管胡趕緊刪文，但此文已遭網友截圖備份。

戴資穎輸球，胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」PO文認為不應該輸，引爆網友怒火，儘管胡趕緊刪文，但網友已截圖備份。（圖片翻拍自台灣迷因臉書）

隨後，胡采蘋發臉書道歉，表示輸掉羽球女單冠軍賽之後，自己很傷心難過沮喪，一邊落淚一邊做了自以為是的評論。她當然知道刪文一樣會被截圖，但是自己願意誠心道歉，也接受大家的批評，再怎麼難過生氣，「選手們都是我們的心頭肉，她們用生命在奮戰，用盡一切的拚勁，輸了一定比我們更傷心」。

胡采蘋稱，很抱歉自己求勝的心意太強，因此對比賽說了氣話，但想想自己的心理能力其實更不行，比賽看到一半經常手腳發軟，不敢看電視，想要去看心臟科。如果自己是選手，可能根本走不到場上吧，她哪有什麼資格自以為是評論選手呢？

最後，胡采蘋再度感到抱歉，做了自以為是的評論，如果這麼愚蠢的言論被批評，也是自己應該虛心承受的，因為沒有什麼比對台灣選手的感謝更重要的了，「謝謝小戴，謝謝菜市場凱，謝謝小潘，今天的兩銀一銅真的太好了，謝謝你們，謝謝」。

對於胡采蘋的道歉，有些網友認為，「情緒難免。應該謝謝每位在賽場上奮力付出的每一位台灣選手們，不管他們有沒有拿獎牌，可以站上奧運的舞台，就是一種實力的肯定」、「比黑人范范還要快認錯，值得鼓勵」，但也有網友直言，「你看球有情緒甘他屁事？球員代表台灣出去打球，盡力之餘還要忍受路人的情緒是怎麼回事」、「身為公眾人物，講話是要公正客觀，畢竟妳是資深媒體人，說這些傷害運動員的話，也是自以為是的批判吧」。