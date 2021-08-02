年輕時皮膚好像沒什麼大問題，為什麼過了40歲開始卻常常濕疹？這是讓很多人感到疑惑的問題。

●皮膚濕疹範疇廣 多數小時候就得過

奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊表示，其實濕疹的範疇很廣，只要是皮膚發炎、搔癢，都屬濕疹的範疇，多半從小就有得過濕疹，並沒有年輕時沒問題，到某個年齡才開始出現的狀況。

年輕時可能只是偶而癢一下，幾天就沒事了，長久未加以重視和積極治療，當年紀越大，症狀就會越明顯、惡化，才會有好像年輕時沒有濕疹，老了才開始濕疹的誤解。

●預防濕疹發作 肌膚要隨時保養

然而，即使是健康的皮膚也需要好好保養，以降低濕疹發生的機會，尤其秋冬皮膚特別容易乾燥、乾癢，時間一久就容易得濕疹，天冷乾燥時，要記得使用乳液、乳霜滋潤肌膚，尤其皮膚特別容易乾的老人；夏天則因人而異，如果在夏天皮膚一樣很乾燥，也是要適度使用乳液，否則到冬天會更乾。

預防濕疹發作，肌膚要隨時保養，皮膚乾時可適時補充乳液。(示意圖/常春月刊)

●遠離濕疹，建議可從6面向著手：

❶保持皮膚乾爽，因為潮濕悶熱是造成濕疹的一大因素。

❷流汗後立刻以毛巾擦拭，讓皮膚保持乾爽。

❸不可讓疾病拖很久，面積越大越不好控制。

❹洗澡的水溫不可過高，有些人喜歡用熱水燙，感覺很舒服，但這只會讓症狀更惡化。

❺飲食引發濕疹的可能性較低，不過，有些人吃太多芒果皮膚會癢，建議要多自我觀察，要避免吃了特別會癢的食物。

❻穿著以乾爽、涼爽為主，染料比較有刺激性，所以，有染料類衣服最好多過幾次水再穿。