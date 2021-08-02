東奧8月1日晚上的羽球頒獎台，雖然拿到銀牌，但是戴資穎是在輸球之後才屈居銀牌，顯得相當失落，反倒是印度女將辛度(PV Sindhu)因為是剛打贏銅牌戰而雀躍不已。賽後辛度擁抱安慰戴資穎的舉動溫暖台灣球迷，事實上在辛度拿下銅牌之後，她的IG就已出現中文以及「來自台灣」的英語恭賀文。

辛度的韓國教練Park Tae-sang在銅牌戰後稱讚說：「辛度的防守一直是她的弱點，她的攻擊是強項。所有選手與教練都能看出辛度今日發揮200%的防守，她整場比賽都有優秀的防守。我們每天花費很大心血加強她的防守，很高興發揮作用了。」

4強戰輸給戴資穎不難過嗎？其實辛度還是很難過的，教練說她心情十分低落，還哭了一下，「我安慰她要振作起來爭取銅牌，然後她就為印度國民繳出一場美妙的比賽。」辛度的家人都非常高興，父親PV Ramana在媒體上大談女兒的英勇表現，辛度累積有2016年里約奧運女單銀牌、東奧銅牌，史上第4位連續兩屆奧運得牌的羽球女將。

2016年里約奧運，辛度的谷歌熱搜關鍵字一度是她的「種姓(caste)」，大量印度人因為她的好表現上網搜尋她的出身。然而這種東西外人看不明白，包括她的姓名書寫方式，有人指出Pusarla才是她的姓氏而不是辛度。