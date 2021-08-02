全台疫苗存量不足，部分地方政府紛紛宣布暫停施打；國內現有AZ疫苗最快第4輪就要見底，而莫德納疫苗也僅剩68.9萬劑，此問題讓網友十分擔心、議論紛紛，直言指揮中心再不想想辦法，恐怕未來8月就只剩下高端可以打了！

依《中國時報》今（2）日報導，指揮中心發言人莊人祥昨補充，目前中央與地方莫德納疫苗庫存量共68.9萬劑，中央尚有56.7萬劑；莊人祥說，莫德納庫存主要是供4類人員打第2劑，假如8月4日前有莫德納到貨，就可能增加下輪施打劑數，但目前無法確認到貨時間。至於AZ庫存57.5萬劑，尚可撐到8月3日，而自購的58.2萬劑AZ加上立陶宛贈與的2萬劑AZ仍在檢驗封緘，總數60萬劑最快8月4日才能投入第4輪，8月4日到8月6日接種。

而國產疫苗會「補上」嗎？目前高端疫苗已經通過EUA，指揮中心也宣布未來將開放投入國內民眾施打，陳時中日前即曾表示，最快8月就能開打高端疫苗；食藥署長吳秀梅則指出，目前高端疫苗已開始進行檢驗封緘程序，不過由於這是首批送檢的疫苗，因此需要走完整的30天流程，按時程推算最快也要等到8月底才能開打。

近來網路論壇PTT許多網友都對會不會打到高端議論紛紛，有人表示「再不想想辦法進口別的疫苗，恐怕大家都得打高端了」、「意願登記最後搞不好都是假的，因為手上只有高端」、「民進黨現在的態度恐怕是，只剩高端，要不要打隨你」、「已經好久沒有大批疫苗抵台了」、「大家都在瘋奧運民進黨就這樣混過去，等奧運結束疫苗恐怕也沒了」、「都在關注奧運，沒想到疫苗快沒了，這幾天要趕緊去打」。

事實上不只網友有疑慮，台北市長柯文哲也曾指出，這是科學問題，因為高端疫苗與近來台灣施打的AZ、莫德那不同，為蛋白質疫苗，高端也是全地球最早拿到EUA的蛋白質疫苗，在正式開放之前仍需要更多的醫學報告來證明其效用。