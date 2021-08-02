泰宗生技（4169）2日宣布，旗下正進行三期臨床中的反覆性泌尿道炎新療效新藥 U101，繼三月取得台灣專利後，近日又獲得美國發明專利，對於該公司布局全球其他地區的專利申請，具有關鍵性指標意義。

該新藥去年10月開始在國內9間醫學中心執行，由TFDA核准之三期臨床試驗，可望在三期臨床結束後，直接於台灣申請 新藥許可上市，同時進軍國際市場，在有國內外發明專利的保護下，可於造福台灣的病患的同時，更有利於確保未來國際市場的拓展合作。

U101為反覆性泌尿道感染(rUTI)新藥，根據研究指出此疾病在美國是最常見的診斷之一，平均每年有大於700萬人次婦女求診是台灣市場的20倍，且每年花費超過16億美金(約新台幣480億元)醫療費用。

依市場分析方法推估，台灣、中國與全球的女性族群，每年(2018)苦於反覆性泌尿道感染(rUTI)患者人數，分別約有35萬、1800萬和9300萬餘人，此即U101完成臨床試驗上市後，後續進入國際市場的潛在消費者族群。該新藥如未來在美國及國際市場順利上市，在完整智財專利的保護下，能有20年完全的銷售獨佔性，奠定未來國際市場授權合作的重要籌碼。

目前臨床應用上，預防反覆性泌尿道感染的治療指引以個人衛生行為修正為優先，不得已的狀況之下才會使用長期低劑量抗生素預防，惟目前尚未有效的非抗生素的藥品上市。泰宗U101的利基點為口服的非抗生素療法，能有效修復缺損的泌尿道上皮組織，形成天然屏障以阻絕致病菌附著在泌尿道上皮細胞。上市後，將是非抗生素口服預防反覆性泌尿道感染的特色新藥，可滿足醫療上之迫切需求，並具醫療上主要優勢，成為引領全球預防反覆性泌尿道感染市場的創新新藥。