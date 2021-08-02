世界球后戴資穎1日在東奧羽球女單金牌戰，激戰3局敗給大陸對手陳雨菲，雖然最終以銀牌收場，但已是台灣在奧運女單的最佳紀錄，加上她一路展現的拚勁和永不放棄精神，感動全台灣人民的心，台大婦產科名醫施景中也在臉書PO文，直呼：「We are tiny but we are mighty!(我們渺小，但我們卻很強大)」。

施景中曬出頒獎畫面，由左至右分別是台灣的戴資穎、大陸的陳雨菲及印度的辛度，而人口數分別為2300萬、14.5億、14億人，這讓他忍不住直呼「We are tiny but we are mighty!(我們渺小，但我們卻很強大)」。

他也表示頒獎典禮中，笑最開的應該就是辛度選手了，「陳雨菲不知道是不是太累了，若有所思。小戴則是落寞黯然，令人心疼。」並提到前天「麟洋配」打敗大陸男雙奪得金牌，央視在播放台灣國旗歌時將螢幕切走，「比較起來，剛剛的頒獎典禮，我們可以從頭聽到尾中國的國歌。本來想說什麼，卻覺得多餘，因為大家早已經明白。」

戴資穎一路打敗各國選手，過關斬將挺進金牌戰，雖然過程中一度落後、膠著，她仍專心打好每一球，拚勁和鬥志讓全民感動，賽後她也感性發文，雖然有點遺憾，但她才有動力去追求更好的結果，「我只想告訴自己：戴資穎，妳很棒！」她也感謝所有支持她的人，「結果總是很殘酷，也只能接受，但我盡力了。」

施景中臉書全文：

2300萬：14.5億：14億人

（由左到右）

We are tiny but we are mighty!

而頒獎典禮中，笑最開的應該就是印度的辛度選手了。

陳雨菲不知道是不是太累了，若有所思。

小戴則是落寞黯然，令人心疼。

其實世界羽球總會公布今年的成績，小戴穩居世界第一，陳雨菲排在她後面。

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聽說昨天中國的央視，在播放「麟洋配」打敗中國男雙、取得奧運金牌後，在播放台灣的國旗歌時，直接斷訊，不讓他們人民看到這一幕。

比較起來，剛剛的頒獎典禮，我們可以從頭聽到尾中國的國歌。

本來想說什麼，卻覺得多餘，

因為大家早已經明白。