世界球后戴資穎1日在東奧羽球女單金牌戰,激戰3局敗給大陸對手陳雨菲,雖然最終以銀牌收場,但已是台灣在奧運女單的最佳紀錄,加上她一路展現的拚勁和永不放棄精神,感動全台灣人民的心,台大婦產科名醫施景中也在臉書PO文,直呼:「We are tiny but we are mighty!(我們渺小,但我們卻很強大)」。

施景中曬出頒獎畫面,由左至右分別是台灣的戴資穎、大陸的陳雨菲及印度的辛度,而人口數分別為2300萬、14.5億、14億人,這讓他忍不住直呼「We are tiny but we are mighty!(我們渺小,但我們卻很強大)」。

他也表示頒獎典禮中,笑最開的應該就是辛度選手了,「陳雨菲不知道是不是太累了,若有所思。小戴則是落寞黯然,令人心疼。」並提到前天「麟洋配」打敗大陸男雙奪得金牌,央視在播放台灣國旗歌時將螢幕切走,「比較起來,剛剛的頒獎典禮,我們可以從頭聽到尾中國的國歌。本來想說什麼,卻覺得多餘,因為大家早已經明白。」

戴資穎一路打敗各國選手,過關斬將挺進金牌戰,雖然過程中一度落後、膠著,她仍專心打好每一球,拚勁和鬥志讓全民感動,賽後她也感性發文,雖然有點遺憾,但她才有動力去追求更好的結果,「我只想告訴自己:戴資穎,妳很棒!」她也感謝所有支持她的人,「結果總是很殘酷,也只能接受,但我盡力了。」

施景中臉書全文:

2300萬:14.5億:14億人

(由左到右)

We are tiny but we are mighty!

而頒獎典禮中,笑最開的應該就是印度的辛度選手了。

陳雨菲不知道是不是太累了,若有所思。

小戴則是落寞黯然,令人心疼。

其實世界羽球總會公布今年的成績,小戴穩居世界第一,陳雨菲排在她後面。

=== === === === === === ===

聽說昨天中國的央視,在播放「麟洋配」打敗中國男雙、取得奧運金牌後,在播放台灣的國旗歌時,直接斷訊,不讓他們人民看到這一幕。

比較起來,剛剛的頒獎典禮,我們可以從頭聽到尾中國的國歌。

本來想說什麼,卻覺得多餘,

因為大家早已經明白。