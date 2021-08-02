面對美國男籃總管柯蘭吉洛公然批評自己欺騙國家隊狀態很好，騎士中鋒「愛神」洛夫2日直接在社群媒體回嗆，「他X的，但我原諒他們。沒辦法跟美國男籃一起去東京，我相當失望，但想要征戰奧運戰場，必須維持巔峰狀態，我沒辦法做到。」

上季在騎士因為腿傷只打25場例行賽的洛夫，儘管入選美國男籃正式12人名單，也上場打了熱身賽，卻在美國男籃出發前夕，突然宣告因傷退出，美國男籃也只好趕緊找來金塊中鋒麥基取代，沒想到柯蘭吉諾突然公然批評洛夫說謊。

「我認為洛夫根本打不了奧運，是他主動聯繫我們，說他自己狀態很好，且感覺虧欠我們，」柯蘭吉洛表示，「就因如此，我們也考慮到他具備國際賽經驗，搶籃板也曾很厲害，結果他根本不行，也不在狀態，跟他自己說的相差太遠了。」

聽到柯蘭吉洛如此批評自己，洛夫當然必須馬上反擊，不過他都宣告退出了，柯蘭吉洛確實無須落井下石，美國男籃當前最需要關切的，還是能否完成奧運4連金壯舉，他們將於東奧男籃8強淘汰賽遭遇宿敵西班牙，能否闖進4強還很難講。