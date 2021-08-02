羽球球后戴資穎昨晚在東京奧運羽球女單，以3分之差敗給大陸選手陳雨菲，飲恨拿下銀牌，不少網友紛紛替她加油、祝賀。PLG台灣男子職業籃球聯盟執行長陳建州第一時間也發文恭喜戴資穎，不過卻有網友發現，陳建州竟將國旗裁掉，令大批網友不滿「安博盒子不會遮，遮國旗倒是挺行的。」

一名網友今（2）日稍早於PTT八卦版爆卦指出，陳建州昨晚在個人IG限時動態中恭賀戴資穎奪銀，但竟然刻意將台灣國旗裁切，令他忍不住大酸「安博盒子不會遮，遮國旗倒是挺行的」，批陳建州一方面覺得敏感，但又想蹭戴資穎熱度，認為真的想恭喜戴資穎，其實簡單打幾個字表示支持也可以，但轉貼他人的貼文就算了，還刻意把國旗CUT掉，怒批「這對夫妻到底多白目啊？」

愛爾達體育恭賀戴資穎原始圖。（圖／翻攝自PTT）

根據原PO的截圖顯示，陳建州昨晚在IG轉發愛爾達體育IG恭賀圖，圖中除了有戴資穎打球英姿外，下方還有國旗，沒想到陳建州轉發後，國旗圖案卻被裁切掉，不見蹤影。

陳建州轉發愛爾達貼文後，國旗竟被裁切。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光僅短短一個小時，引發網友熱烈討論，「真的不如不要貼，這樣截圖要幹嘛」、「可悲仔啊，不如就不要PO」、「如果戴資穎衣服上有國旗，不知道他會怎麼切？」、「這對夫妻真是笑掉人家大牙」。