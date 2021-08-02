從桌球到羽球，東京奧運台灣選手表現「拍」出驚奇，順勢帶起奧運收視熱潮。愛爾達(8487)指出，東京奧運的熱潮讓MOD愛爾達體育家族頻道全時段收視率亮眼吸睛，廣告詢問度大增，ELTA.TV奧運期間的訂閱戶數成長近5倍，7/23開幕至今，ELTA.TV網站總瀏覽數(page view)加總逼近6300萬次，東京奧運收視熱潮持續在高檔。

桌球好手林昀儒與世界球王的精采對決，到羽球男雙「麟洋配」橫掃大陸組合及女單金牌戰，單就桌球男單四強戰，這場「宛如史詩級大戰」讓奧運收視率再創新高，最高分階收視率達到4.14，東京奧運的熱潮讓MOD愛爾達體育家族頻道全時段收視率飆升。因為比賽在下午進行，不少上班族紛紛透過網路OTT服務觀賞，根據GA分析，ELTA.TV這個時段的最高在線人數躍升至近11萬人，網站該時段總瀏覽數逾120萬次。

而羽球奪金之戰更是衝高瀏覽數，目前尚未統計出女單金牌戰數字，但羽球女單四強戰，戴資穎對決辛度；男雙金牌戰「麟洋配」出戰大陸雙塔，根據GA分析，小戴的出賽讓ELTA.TV的上線人數立刻飆升，該時段最高在線人數躍升至近18萬人，該時段網站總瀏覽數逾190萬次。緊接在後的「麟洋配」，在線人數約為12萬人，網站總瀏覽數也有近104萬次。精彩的比賽牽動全國觀眾的心情，奧運開幕以來，ELTA.TV網站總瀏覽數加總逼近6300萬次。