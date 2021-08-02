美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及莫德納（Moderna）在和歐盟談判的最新供貨協議中調漲了疫苗價格，每劑最多成長25%。

第三期臨床試驗結果的疫苗保護效力更勝AZ後，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及莫德納（Moderna）在和歐盟談判的最新供貨協議中調漲了疫苗價格，每劑最多成長25%。

英國《金融時報》（Financial Times）報導，第三期疫苗臨床試驗結果出爐後，顯示輝瑞/BNT及莫德納採用的mRNA疫苗保護效力要比阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）及嬌生（Johnson & Johnson）疫苗要來得好，因此在與歐盟磋商的最新供貨協議中，輝瑞及莫德納分別調漲了疫苗價格。

在新合約中，輝瑞/BNT疫苗每劑從原先的15.5歐元（約新台幣513元）調漲至19.5歐元（約新台幣646元），漲幅超過25%，莫德納疫苗則從每劑22.6美元（約新台幣631元）調漲至25.5美元（約新台幣712元），漲幅約為10%，不過由於訂購數量擴大，莫德納疫苗的調漲幅度仍低於先前同意的28.5美元（約新台幣796元）。

最新協議中，預計至2023年，輝瑞及莫德納將供應歐盟最多達21億劑疫苗。

歐盟官員透露，輝瑞及莫德納主要以「疫苗有效所以他們提升價值」的說法要求漲價。

不過官員也指出，歐盟先前就已經同意以更高的價格取得歐洲工廠生產的疫苗，新協議中的BNT疫苗價格實際上和今年稍早歐盟同意訂購的1000萬劑疫苗價格相同。

針對報導，輝瑞以機密為由拒絕回應，莫德納未回應，歐盟執委會昨日回應路透社時表示，預計在夏天結束前讓至少70%成人完整接種疫苗。

輝瑞上周上修今年疫苗銷售預估，從260億美元上修至335億美元，輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，高所得國家的疫苗價格是相當的，中所得國家以半價收費，低所得國家只需要支付成本費用即可。

《金融時報》指出，預計疫情結束後，輝瑞會再調漲疫苗價格。