美股上周五漲跌互見，台股今(2日)開盤上漲9.2點，以17256.61點開出，台積電開盤上漲3元開在583元，聯電以59.3元開出，漲逾3%，陽明開盤下跌2.14%，開在114.5元，指數開高後持續向上，一度來到17342.34點，上漲近百點。

美股上周五(30日)因憂心疫情持續蔓延，出現漲多後的獲利了結賣壓，道瓊工業指數終場下跌149.06點，跌幅0.42%，收在34935.47點，標準普爾500指數下跌23.89點，跌幅0.54%，收在4395.26點，那斯達克指數收盤下跌105.58點，跌幅0.71%，收在14672.68點，費城半導體指數上漲23.3點，漲幅0.70%，收在3356.5點；台積電ADR上漲0.42%，聯電ADR漲幅有3.34%。

30日台股開高震盪走低，航運股賣壓湧現，陽明、萬海收盤被打到跌停，加權指數收在17247.41點，下跌155.4點，跌幅0.89%，成交值5359.65億元，三大法人同步賣超，合計賣超178.51億元，指數7月雖曾站上萬八大關，但在逢高調節賣壓下，7月月線下跌508點。