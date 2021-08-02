中美緊張關係升高，解放軍空軍近年以「空天一體、攻防兼備」的目標，緊貼實戰要求練兵。

繼美國之後，英國航母戰鬥群近日也進入南海，引發北京強烈反彈。據東方網指出，在央視《朝聞天下》相關報導的畫面中，罕見曝光了殲-16的反艦姿態，只見它同時攜帶了一款紅外吊艙和2枚鷹擊-83反艦導彈。中方空軍說，殲-16與殲-20等戰機搭檔使用，形成了制空，制海與制地作戰的強大組合。

雙座、雙發的重型第3代戰機殲-16因性能和定位類似美製的F-15EX多用途戰鬥機，被中國軍迷暱稱為「炸彈卡車」，能擔負各式作戰任務：在保留傳統空戰能力的同時，也能從事對地攻擊，反艦攻擊等對面打擊任務。

軍事專家杜文龍說，結合殲-16的機體尺寸和掛架掛點來看，它的武器載重應該在8-10噸之間：如果攜帶100公斤、幾十公斤的小炸彈，一次可攜帶36枚，而按照1枚炸彈攻擊1個目標，殲-16單個航次就能打掉半個坦克連或裝甲連。

然而，殲-16以往在公開報導中，常常在翼端搭載2枚霹靂-10格鬥導彈，大都在展示空優。霹靂-10是解放軍目前最先進的格鬥彈，總工程師梁曉庚先前說，採用紅外成像制導的霹靂-10具有很強的反隱形戰機能力，由於採用了凝視焦平面列陣的制導方式，即使是隱形目標也難逃鎖定。

不過，到了今年5月，在殲-16突防突擊訓練的相關報導中，它都掛載4組HF-35型火箭彈發射架參訓，而這意味每架次可投送兩位數的122毫米火箭彈，展現了雙發重型機強悍的對地攻擊能力。

而這次央視報導中殲-16所展現的「反艦姿態」，則更傾向展現精準的打擊力。至於所謂的「反艦姿態」，就是由負責低空地形探測的紅外吊艙，以及實施精準超視距打擊的反艦導彈所組成。在畫面中，可以看到殲-16左側進氣口下方掛載了一個長條形吊艙，而從外形上推斷，應該是「鷹隼Ⅱ」紅外導航吊艙。

此外，殲-16還掛載了2枚反艦導彈。分析認為，從外形來看，它們應該是鷹擊-83反艦導彈的空射型。一般推測，它們的射程超過200公里。相對於艦用和岸基鷹擊-83，空射型的彈翼改為不可折疊式，並取消了導彈尾部助推器，主要用來打擊大型水面艦，具有射程遠、精度高，全天候與多目標打擊等優點。

分析指出，這套掛載組合極具實戰意義。在現代戰爭中，超低空突防戰術依然有效，殲-16可以在海面雜波條件下，躲避地面防空雷達的偵測。而利用地形條件，超低空突防仍然是突防突擊的重要作戰手段。殲-16在獲得「鷹隼Ⅱ」紅外導航吊艙的加持後，能更安全地接近目標攻擊。

而在抵達作戰區域後，射程超過200公里的鷹擊-83空射型則可以讓戰機在更安全的距離發射，進一步保證了戰機的戰場生存能力。