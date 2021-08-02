戴資穎（前）東京奧運羽球女單金牌戰飲恨，賽後跪在地上好一陣子。（季志翔攝）

圖為蔡英文臉書貼文。(取自蔡英文臉書)

總統成體育主播？蔡英文屢在臉書發文關心奧運賽況 朱凱翔酸：先關心疫苗空窗期可以嗎？

中華代表團近日在東京奧運奪下好成績，選手群表現亮眼，更讓全台掀起東奧熱，總統蔡英文更頻頻致電恭喜選手，包括拿下金牌的台灣羽球黃金男雙王齊麟、李洋、舉重女神郭婞淳、羽球女單銀牌的戴資穎。前立委孫大千今(2日)在臉書直言，「真的夠了！蔡英文別再不務正業，只會蹭熱度，搶功勞。中華隊在東京奧運的傑出表現完全要歸功於每一位中華健兒，和民進黨沒有什麼關係。」

孫大千今指出，中華隊在東京奧運的傑出表現完全要歸功於每一位中華健兒，和民進黨沒有什麼關係，但是，正在台灣真實上演的疫苗荒卻是民進黨的責任，「蔡英文為了蹭麟洋配，忍不住打電話去東京。但是，蔡英文為什麼不同樣打電話給其他沒有得牌的台灣選手呢？只是因為他們沒有熱度嗎？也許他們此次奮戰後無法奪牌，然而他們極有可能是未來的金牌得主。」

「舉重女神」郭婞淳在東奧奪下首金，完成舉重生涯「金滿貫紀錄」。（圖／中時記者季志翔）

圖為郭婞淳。(季志翔攝)

孫大千質疑，「蔡英文在過去幾天幾乎成為體育台的直播主，臉書PO文盡是奧運賽事，既然如此，為什麼連自己對於選手做出的搭乘商務艙承諾都不關心呢？」「在奧運賽場中為國爭光是中華健兒的工作，處理國政，領導防疫，採購疫苗才是蔡英文現在的當務之急」。

最後，孫大千說，「難道是因為疫苗採購不力，無顏面對台灣人民，只好藉由東京奧運來轉移焦點？」