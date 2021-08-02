30歲男星吳亦凡之前遭網紅都美竹踢爆性生活混亂，近日北京市朝陽區警方宣告，吳亦凡因涉嫌強姦罪正在接受刑事拘留，昨(1日)眼尖網友發現這把火越燒越旺，連吳亦凡及其工作室的微博都被查封，原本在線上網站播放的歌曲作品也被全數下架，網友調侃他的遭遇遠「勝」年初出事被封殺的鄭爽，還有人虧：「一『吳』所有，查『吳』此人」。

韓團EXO前成員吳亦凡2014年和前東家解約退團後回到大陸發展，原本前途看好，近年卻爆出桃色風波，壓垮最後一根稻草的是都美竹的爆料，但吳亦凡隨即發文強調：「沒選妃、沒灌酒、沒沒收他人手機」，更揚言若有犯法會送自己去坐牢。上月底(7/31)他一語成真，被官方微博「平安北京朝陽」透露因涉嫌強姦罪，已被朝陽公安分局依法刑事拘留，偵辦工作正在進行。

吳亦凡微博被封。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

吳亦凡歌曲都被下架。（圖／翻攝自Bunny小課堂微博）

先前週刊報導，吳亦凡私生活犯錯，恐與從小送他去加拿大生活的母親吳秀芹過度溺愛有關。如今吳亦凡不僅被監禁，微博還遭關閉，在豆瓣、網易雲、QQ音樂等相關歌曲也全面被下架。而曾在節目《奇葩說》獲得冠軍走紅的馬薇薇，先前在吳亦凡與網紅小G娜的紛爭爆發時，脫口虧：「沒有比吳亦凡睡粉更好的粉絲福利了」，昨傳出她也因此被罰，與曾支持吳亦凡的蘇芒、六六等人微博同步被禁言。

馬薇薇過去力挺吳亦凡，昨微博被「禁言」，立即曬出影音致歉。（圖／取自新浪娛樂）

馬薇薇昨晚借用他人帳號改口道歉，稱：「吳亦凡這次的事，不是16年的我能夠想像的，我一直默認的關係是：成年，自願，私密。但是，利用自己的權力和資源脅迫他人，甚至侵犯未成年，無需辯解，就是禽獸所為。而我，居然曾經為這樣的人說話，無異於為虎作倀，作為女性，我恥辱，作為人，我恥辱」。

林俊傑無辜遭波及，已發出律師信揚言提告。（圖／中時資料照片；翻攝自上海九澤律師事務所官方微博）

而這把火昨竟燒到了人在新加坡的金曲歌王林俊傑，昨深夜他透過上海九澤律師事務所火速發律師信澄清，強調多位網友與自媒體近來以誹謗、污辱等方式惡意發布或傳播針對林俊傑的不實言論，已侵害了林俊傑的名譽，要求網友刪文，律師事務所也已蒐證完畢，即刻提起訴訟程序，之後仍會關注網路輿情，持續蒐證相關侵權行為，追責到底，以維護林俊傑先生的合法權益。