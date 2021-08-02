台灣自5月中旬爆發本土疫情後，基於防疫規定及民眾預期心理，大眾運輸運量出現前所未有的「雪崩式下跌」。根據統計，包括台鐵、高鐵、北捷等7大軌道業者，6月份的日均運量和去年同期相比，暴跌逾6成；受創最深的是台灣高鐵，跌了將近88%。

臉書粉專「台中城」分享，全台7大軌道業者今年6月日運量統計，北捷、台鐵、高鐵、高雄捷運、桃園捷運、台中捷運、新北捷運，受三級警戒、減少班次影響，無一倖免，所有軌道運量降至冰點。

其中高鐵單日平均僅1萬7988人次搭乘，和去年同期相比大跌87.82%、和5月比較也跌了79.32%。主要原因當然就是疫情衝擊所致。

台鐵日平均運量雖有11萬5877人次，跟去年同期相比，跌了79.11%；北捷雖是最高的單日43萬7331人次，但也掉了76.2%。

好消息是，隨著警戒降級，民眾生活逐漸恢復正軌，搭車人潮湧現。「台中城」指出，中捷綠線在7月30日當天，單日總運量已回升至1萬人次。