Delta新冠變種病毒正在全美肆虐，但近來美國的疫苖接種率卻呈現撞牆的停滯狀態，為了避免疫情失控而走上封鎖的回頭路，拜登政府不得不改變防疫政策的立場，除了要求已經接種疫苖的人戴上口罩，也祭出聯邦人員需接種疫苖的新規定。而隨著疫情持續升溫，越來越多美國企業為了確保員工安全，也開始改變應對這場大流行病的做法，有些企業決定延後重返辦公室的時間表，更有越來越多公司要求員工接種新冠疫苖，有些公司甚至要求客戶或顧客也得接種疫苖。

目前美國大多數雇主仍採用較為軟性的做法，並未直接將接種新冠疫苖作為現任員工的就業條件，而是「強烈鼓勵」員工接種疫苗，有些企業以給錢或給假等方式鼓勵員工去接種。

不過，具高度傳染性的Delta變種病毒導致美國的確診數反彈激增，同時疫苖接種的推展卻停滯不前，接種率不如預期，使情勢出現了變化，以現在趨勢來看，美國雇主可能很快就會採取較為強硬的立場。

為了催動疫苖接種率，上周四美國總統拜登祭出棒子和蘿蔔雙管齊下的措施，宣布每一位新接種疫苗的美國人可獲得100美元獎勵金，同時也要求所有聯邦人員必須提供疫苗接種證明，否則就得定期接受病毒檢測，並遵守戴口罩和差旅限制。

這個決定與白宮先前反對「疫苗護照」的立場背道而馳，凸顯出拜登必須採取強硬手段遏阻疫情持續擴大，以免走回封鎖老路的決心。當時在談及秋季開學時，拜登表示：「我們可以、且必須在今年秋季重啟校園、全天候的，我們承擔不起再離開教室一年了。」

但白宮副發言人Karine Jean-Pierre隨後在記者會上表示，如果美國疾病管制和預防中心（CDC）建議實施封鎖措施和關閉學校等政策，白宮將聽取專家意見，並遵循其指引，她表示:「再重申一次，我們會遵循他們的指引。」

拜登後來也鬆口表示，很有可能重新實施更為嚴格的防疫措施。

上周五美股三大指數收黑，道瓊指數跌0.42%，標普500指數跌0.54%，那斯達克指數跌0.71%。除了受亞馬遜股價大跌拖累之外，Longbow Asset Management執行長Jack Dollaride表示，關於Delta變種病毒、關於感染病例持續急升，市場隱約有些不安，我認為有些關於解封放緩，甚至可能逆轉的潛在擔憂存在。

根據紐約時報所做的統計，美國在7月30日的單日新增確診數超過12萬人，單日染疫死亡人數為671人；截至7月30日的7日平均確診數超過7.7萬人，7日平均染疫死亡人數為354人。