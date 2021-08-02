催打疫苖 矽谷、華爾街引領趨勢

聯邦政府是美國最大的雇主，拜登要求聯邦人員出示疫苖接種證明，料將成為民營企業和其他機關在評估如何讓員工重返辦公室和工作場所時的參考範本。

目前已有多家科技大廠和華爾街大行要求員工出示疫苖接種證明。臉書和谷歌上周通知所有將返回辦公室的員工都必須接種疫苗。谷歌執行長Sundar Pichai在給員工的電郵中表示，未來幾周將在美國推出這項疫苖政策，接下來幾個月當疫苖變得更普及時，也將擴大到其他的地區。

臉書人事部門副總裁Lori Goler發布聲明指出，由於辦公室將重新開放，我們要求在所有美國總部工作的所有人員都必須接種疫苗。

網飛（Netflix）要求所有其美國作品中的演員，以及與他們接觸的人員，都必須接種新冠疫苖，成為美國第一家強制疫苗接種的製片廠。

網約車平台Lyft執行長Logan Green在給員工的電郵中表示，所有在Lyft辦公室工作的員工都必須接種疫苗。

優步執行長Dara Khosrowshahi宣布，員工如果想回到辦公室，就必須已經完整接種疫苗，該公司並將其全球的「重返辦公室」日期延後到10月25日。

推特已經要求回到辦公室的員工出示疫苗接種證明，但由於美國疫情急升，該公司上周三宣布將完全關閉在紐約和舊金山的辦公室，並暫停後續重啟辦公室的計畫。

華爾街辦公大樓的人潮正快速回籠，且多有接種疫苗的規定。美國金融業喊出了「打疫苖、要不走人」，摩根士丹利已經禁止所有未接種疫苗的員工和客戶進入其紐約總部。高盛發言人表示，員工若未提交疫苖接種證明，就無法以他們的識別證進入辦公室。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）發言人表示，基於員工的意見調查結果，目前只允許已經接種疫苗的員工回到辦公室。從9月起，公司將採用「混合上班模式」，接種疫苗的員工進辦公室工作，其他人在家上班，但公司預計在夏季晚些時候就未接種疫苗的員工發布新政策。

花旗銀行表示已接種疫苗的員工可提交證明，未接種疫苗的員工每周必須在家快篩3次，並將檢測結果上傳到公司的應用程式。富國銀行表示正在彙集員工的疫苗接種情況。

迪士尼和沃爾瑪這兩家美國最主要的雇主上周五宣布將要求員工接種疫苗。迪士尼表示，在現場工作但尚未接種疫苗的員工必須在接下來60天內接種疫苗，所有新進人員在開始上班前必須已完整接種疫苖，而仍然居家上班的員工必須在返回工作崗位前提供疫苗接種證明。

沃爾瑪總裁兼執行長Doug McMillon上周五發函通知所有美國公司員工必須在10月4日之前接種疫苗。沃爾瑪並宣布，在「大量或高度傳播」的地方，所有員工都必須再次戴上口罩，無論是否已經接種疫苗，這項新政策立即生效。

美國的病毒傳播率正節節升高，CDC上周四宣布，目前美國共有52.2%的郡屬於新冠病毒高度（high）社區傳播，17.1%屬於大量（substantial）傳播，總計69.3%的郡，其新冠病毒傳播率已經高到必須在室內公共場所戴上口罩，且應立即恢復這項防疫政策。

連鎖精品百貨公司Saks Fifth Avenue和華盛頓郵報也要求所有員工接種疫苗。

美高梅國際酒店集團（MGM Grand）規定未接種疫苗的員工必須定期檢測病毒，一旦被檢出陽性確診就應進行隔離，而且，無薪。美高梅執行長Bill Hornbuckle表示，未接種疫苖將不利於酒店事業。他並在聲明中坦言，除了擔心更多的染疫疾病和死亡之外，他害怕再這樣繼續下去，可能很快就有更多的防疫限制措施，包括回到社交距離和容留限制。

聯準會主席鮑爾上周三表示，疫苗接種是保護經濟免於受到新冠變種病毒影響的關鍵，「這些病毒株沒有理由不會繼續出現，而且一個比一個強大，但隨著疫苗接種增加，我們仍可以恢復經濟活動」。