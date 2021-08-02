催打疫苖 做起來不容易

美國CDC正逐步收緊防疫指引，要求在疫情熱區，所有未接種和已接種疫苗的人在室內公共場所都必須戴口罩。另一方面，強制接種疫苖的趨勢也正在增強。

美國人力資源管理協會表示，大多數員工都希望企業強制要求接種疫苗，他們希望確保工作場所的安全性。根據該協會所做的意見調查，近70%的美國上班族希望同事已經接種疫苗，調查亦顯示上班族對「疫苗猶豫」（vaccine hesitancy）的耐心快要消磨殆盡，出現一種「如果你想上班，就必須接種疫苗」的氛圍。

依法，美國企業必須同意員工以宗教和健康等非常罕見的理由而不去接種疫苖，但是像「我在臉書上看到一些可怕的事」這樣的藉口，未來可能不再管用。

由於沒有一套絕對的規範，管理人員在職場上必須執行兩套不同的規定：一套用於未接種疫苗的員工，另一套用於已接種疫苗的員工。

儘管越來越多雇主傾向於必須保護員工和工作場所，但開除所有不接種疫苖的員工又不切實際，有些公司多達半數的員工不願意接種疫苖。

公司負擔不起辭掉半數人力，但也負擔不起未接種疫苖的員工害另一半已接種疫苖的員工得病，因此有些公司的解決方法就是對未接種疫苖者實施較嚴格的限制。

於是有些公司要求不接種疫苗的人，必須在周間自費進行數次病毒檢測，並在工作場所隨時戴上口罩，且不是任何口罩皆可，必須是N95口罩。有些公司規定未接種疫苖的員工若違反口罩令一次，就會被記上警告，若違規兩次，就會遭到開除。

如何處理好未接種疫苖的員工固然重要，但對管理人員而言，如何安撫已經接種疫苖的員工才是大問題。

有些公司允許未接種疫苗的員工，在工作允許的情況下更常居家上班，但這對於那些也想要在家上班的已接種員工而言，心裡肯定不是滋味，他們可能認為「有人因為不接種疫苗得到好處，那為什麼我要因接種疫苗而受到懲罰」。有些員工家中有未接種疫苗的幼童，如果他們身邊有許多同事未接種疫苗，可能會覺得上班不安全。這些都會導致職場上的人心浮動。

最後，管理人員不應忽視已接種員工和未接種員工之間爆發言語衝突的可能性。公司可能會詢問員工疫苗接種情況，並詢問未接種疫苗的人是否打算接種疫苗，但他們通常被建議不要問及員工為何不接種疫苗，因為這會引發一連串法律問題。不過，別指望一般員工會擔心這一點，最近美國的職場調查顯示，員工對於不接種疫苖的反感情緒正在高漲，「分裂正與日俱增，人們彼此叫囂」。