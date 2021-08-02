邁(艸科)科(6831)送件申請上興櫃；聯友金屬科技(7610)將於110年8月12日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

邁(艸科)科技成立於91年11月，主要產品為散熱模組及均熱板，董事長為趙元山，總經理為林俊宏，目前股本為3.74億元，109年合併營收為8.91億元，稅後盈餘為6693萬元，每股盈餘為2.04元。

聯友金屬科技公司(以下簡稱聯友金屬；產業類別：其他)主要從事以回收廢鎢塊料及磨削料，再精煉產出鎢酸鈉(Na2WO4)及碳酸鈷(CoCO3)，相關產品可應用於生產金屬鎢、防火/水材料、電鍍鍍層防腐、石油工業及航空、航太材料等領域，具高經濟價值及循環經濟之效益。

聯友金屬將自110年8月5日起揭示其籌資資訊，之後於110年8月12日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。