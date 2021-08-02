美股上周四雖收紅，不過因亞馬遜財報和美國第二季GDP低預期盤後大跌，加上台股碰到10日線短壓，台股上周五是開平走低以下跌155點收在17247點，成交量為5359億元。

除非國際股市連續重挫下去，台股才有機會直接下去測年線上下，否則季線上下~半年線上下仍是短期支撐區，本周強勢就季線17150~17200上下，差一點在來回測半年線16800上下，觀察一下上周五融資和外資期指空單變化，原則上半年線上下應該是短期相對低檔，反彈上來先看月線~18000上下壓。(倫元投顧提供)