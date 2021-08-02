由於汽車晶片嚴重短缺，導致新車生產出現困難，加上全美經濟逐漸解封，市場需求迅速攀高，新車及二手車的價格都出現上漲，不過有專家表示，隨著汽車晶片的供應恢復穩定，新車的庫存量將提高，二手車價格出現下跌，成長放緩的跡象已經出現。此外，二手車價格趨緩有望使通膨數據下修，符合聯準會先前的預測。

CNBC報導，美國最大的汽車零售商之一的Sonic Automotive總裁Jeff Dyke表示，「隨著時間進入年底，未來幾個月新車庫存量將逐漸好轉，當這種情形出現時，二手車的價格上漲與短缺的問題也會獲得解決。」

此外，Jeff Dyke強調，有跡象顯示市場正趨於平穩，隨著新車供應量開始增加，7月份二手車的價格已下降2000美元，「我們以前從未見過二手車高於新車，但現在這種狀況都將告一段落。」

即使二手車的價格逐漸趨緩，但同時銷售二手車與新車的Sonic Automotive已從供應鏈緊繃的現象中獲利，Sonic Automotive第二季營收達34億美元，比去年同期成長58.7%，寫下歷史新高，其中二手車部門營收達5.9億美元，比去年同期增加88.9%。

至於汽車晶片短缺問題何時才能終結？墨西哥汽車零件商INA認為，隨著疫苗施打率的提升，汽車產業有望恢復較正常的運作，可能從7月開始出現緩解，整體供應鏈預計在年底前回到疫情前的水準。

值得一提的是，若二手車價格開始修正，通膨數據也會下修，這也是聯準會並不擔心通膨的原因之一，金融集團Harris Financial Group創辦人Jamie Cox就說：「消費者物價指數（CPI）看起來十分驚人，但其中有三分之一來自二手車價格，因此我認為通膨數據只是短暫上升，只要等到需求開始下降，數據也會趨緩。」