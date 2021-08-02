【愛傳媒左化鵬專欄】八月一日，是世界童子軍節。年年今日，歲歲今朝，撫今追昔，不禁感慨萬千。也許您會覺得奇怪，老夫身上怎麼會穿上這件「中國童子軍代表團」的T-shirt，這是哪裡搞來的行頭？

話說從前，一九九一年（民國八十年）八月，老夫前往韓國雪嶽山國家公園，採訪當年在此舉辦的世界童子軍第十七屆大會暨世界童軍大露營活動。這件T-shirt，就是來自台灣的童子軍代表團，贈送給老夫的紀念衫。

時光如白駒過隙，一晃就是三十年。三十年河東，三十年河西，風水不停的亂轉，轉的速度太快，好像坐雲霄飛車，轉的老夫昏頭轉向。

也不過就是三十年前，那個年代，台灣人以身為炎黃子孫為榮，不論走到何處，都會昂首濶步，挺直胸膛，昭告世人説：「台灣就代表中華民國，中華民國就是中國」。

曾幾何時，風雲變色，台灣已改口稱「漢城」為「首爾」，並一路丟盔棄甲，極力想卸下「中華民國」和「中國」的外衣。自己明明是巨人，卻自甘為侏儒。拱手讓「中華人民共和國」代表「中國」。

老夫會好好保存這件T-shirt，作為一個美好世代的見證。

作者為資深媒體人

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