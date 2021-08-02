【愛傳媒蔡詩萍專欄】讀《錢復回憶錄》，看〈台灣關係法〉初期，美台關係的惡質程度，確實令我們替當時負責美台事務的外交人員，感到萬分委屈。

錢復說得好，從台灣立場看，台美之間，在斷交後，無論持續性的軍購，或科技、經貿、文教等交流，許多領域都不可能由純民間來處理，這是事實面；而且八零年代的台灣，媒體自主性提升（聯合、中時的競爭），國會不再是一言堂（黨外崛起），政府呢，則必須再三努力把斷交後的美台關係，做出具官方性質的程度，才好對人民有所交待。

可是相對而言，美方反倒處處抑制官方的可能性，例如台美間新的民航協定，美國就不允許台灣在中譯版本上，把「to succeed舊協定」，譯為「繼承舊協定」，而應譯為「替代」；也不可把到達一方的territories，譯為「領域」，而要譯成「地區」。

這種錙銖必較，是不是「很機車」呢？

這就充分顯示了，在美中建交之初，美國是如何的低聲下氣討好中國，而又是如何頤指氣使的，壓制台灣了！最終台美之間的新民航協定，是以英文本簽訂的。避開了中譯時，「官方」或「主權」等詞彙的爭議。

而第一任台灣駐美代表夏功權，不僅是退休後，再轉任，以符合美方要求的非官方身份，最悲涼的是，他上任後對國務院處處碰壁，直到一年後，才在友台的參議員協助下，在參議院的「餐廳」，跟助理國務卿郝爾布魯克見到面！是不是委屈到了極點！難怪錢復在回憶錄中，為之叫屈。

這處境，並沒有隨著卡特的連任失敗，友台的雷根上台，而有所改善。

錢復記載了一段有趣的對照。

雷根勝選後，國民黨政府高度期待，行政院擬了一份分析提交蔣總統。其中，新聞局的觀點，相當樂觀，把雷根勝選，比之於韓戰帶來「國運發展的第一次轉機」，而「此次美國大選，應是千載難逢的第二次轉機。」於是建議政府，應主動積極把握機勢，對美外交有所作為。

錢復為何「刻意」突出這一段新聞局的分析呢？很明顯，他是不以為然的。外交部的觀點，則顯低調持重。

外交部的分析，提醒政府，雷根就任後，「可能面臨國內外複雜情勢，在中美關係上一時難做大幅度的改變⋯⋯我自宜審慎將計，萬不可持有依賴僥倖之心理。」

錢復還特別突顯了一段外交部當時的建議：「新聞發布必須與我對美工作策略計畫密切配合，尤須避免張揚、洩密，對於我不利之報導。」

這段文字，雖未點名，不過卻明白指向了新聞局！

雖然我在讀《錢復回憶錄》時，不免要批評錢復老師多所閃躲他的態度，或在寫回憶錄時，理當做後見之明的反思，但我也必須說，錢復還是有他個人相當在意的「自信與自負」，尤其是對外交，對美工作上，基於這自信與自負，他確實相對顯露是外交官的冷靜。

像這一段，在雷根當選總統的歷史性時刻，當時台灣社會確實瀰漫一股莫名奇妙的興奮，好像感覺「台灣要出運了」，卡特犯的錯，雷根要來彌補了！

我記得，我的同學小說家賀景濱，當時在服役，他就告訴我，雷根當選消息傳來，部隊長官竟然公開對訓練中的部隊高喊：我們的雷根當選啦！

他說他真的一下子反應不過來，有點啼笑皆非的錯亂。

但新聞局的興奮，外交部的冷靜，放在錢復未點名的幕後來看，卻不無有趣的，暴露了當時國民黨內「外省籍青年才俊們」之間微妙的暗中較勁。

好吧，錢復沒明說的，我來點破吧！當時新聞局長是宋楚瑜，而錢復則是外交部政務次長。

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。