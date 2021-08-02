【愛傳媒葉毓蘭專欄】每年的八月一日是我國的「原住民族日」，這是為了紀念在民國83年的八月一日，當年的國民大會驚險通過了「山胞正名修憲案」，讓原本被稱作「山胞」或「高砂族」的原住民朋友，以「原住民」這詞正式納入憲法，這群早在我們祖先的更早更早之前就在這座美麗寶島生存的朋友，也可以實現在中華民國憲法前不分種族一律平等的願景。

27年過去了，原住民朋友的才華洋溢，在各行各業也都一展長才，成為閃耀的台灣之光。如棒球中華隊的大師兄林智勝和森林王子張泰山，兩人都是阿美族，也都是我們支持的球員。

而這次奪下金牌的舉重女神郭婞淳（又是阿美族！）、柔道銀牌楊勇緯（排灣族）等十多位中華隊的代表選手，也都是原住民，他們在奧運會的傑出表現，帶領台灣走向世界，被世界看見。

除了體育以外，藝文也是原住民的擅長領域，天后阿妹（卑南族）、A-lin（阿美族）、警察金曲歌王陳建年（卑南族）的成就不容撼動，去年金曲獎奪下最佳原住民歌手的阿爆（排灣族）也都展現了他們在音樂上的天份與出色的歌喉；更不用說，我常在質詢中提到的我的學生黃約農Dumas（泰雅族），在攝影領域中也有極為傑出的作品，這些原住民朋友不論在體育、藝文裡面，都用他們的表現溫潤並富足著我們的心靈生活。

而在國會裡，幾位原住民委員：高金素梅、鄭天財、廖國棟、孔文吉等幾位前輩在問政上的表現，更是我師法的對象。

蔡英文總統剛上任時，也在五年前的今天向原住民道歉並承諾要落實原住民族的轉型正義，五年過去了，當年信誓旦旦要儘快立法的「原住民族自治法」、「原住民族土地及海域法」兩案，直到今天行政院都沒有將草案送到立法院中，去年更已經決定了不提送這兩件法案。

不論是馬英九總統或是陳水扁總統任內，在原基法公布施行後，都有將上述兩案的草案送進立法院，也對推動原住民平權都立下了歷史的里程碑，而在21世紀以來，蔡英文總統將是唯一尚未將此兩案送案的總統。

蔡總統的任期只剩三年，在奧運期間，我們可以看到她屢屢發文，為原民選手的表現喝采，看到這些選手們的優異表現，我們當然與有榮焉，可我希望總統可以以身作則，不要跟選舉一樣，只四年一次才出來關心特定族群，而是肯定他們在體育及音樂方面的貢獻，並在任期內運用自己的力量與聲量，喚起更多人更加重視他們的權益，並投入更多的資源培養這些優秀的選手、藝文活動者們，研擬如何加強發掘和培訓原住民奧運選手訓練種子人員計劃，並對其退休後的工作與就業，政府如何予以加強照顧，以鼓勵原住民選手努力為國爭光。

這些人才如果能獲得更多的栽培，一定也可以像這次的中華原民英雄（雌）們一樣，揚名國際！

作者為立委、前警大教授

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