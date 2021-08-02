Kawhi Leonard has declined his $36M player option for next season and becomes a free agent per source. Now the expectation is that Leonard will negotiate a new deal to stay with Clippers. @ChrisBHaynes first on declining option. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 1 2021

正如先前預期，《ESPN》權威記者沃洛納斯基2日爆料，快艇明星前鋒里歐納德拒絕執行與快艇最後1年價值3600萬美元的球員選項合約，成為完全自由球員，將選擇跟快艇續約留下，今年季後賽表現優異的太陽後衛保羅也跳脫合約續留。

根據沃神收到線報，里歐納德目前唯一打算是跟快艇協商新合約留下，他擁有兩種不同的續約選擇，其一是今年夏天跟快艇完成4年1.76億美元續約，其二是先跟快艇續約1年，等到明年夏天就可以簽下5年價值2.06億美元的頂薪合約。

畢竟里歐納德已經提前宣告下個球季可能提前報銷，他在今年西區準決賽G4造成右膝前十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，雖然馬上動刀修補，卻至少需要漫長的9到12個月時間復健，恐怕也只有快艇願意承擔他下季都不能打的高度風險了。

至於保羅拒絕執行跟太陽最後1年價值4420萬美元合約，卻可能選擇繼續留下，主因在於其他球隊受限於38歲年齡條款，只能提供保羅3年合約，只有太陽可以給他4年合約，讓他可以安心準備退休那天到來，況且湖人也沒打算找他了。