東奧》潘政琮揚威國際高壇 獲讚「驚喜的銅牌贏家」

東京奧運男子高球賽結束，比起金牌與銀牌，此次的7人銅牌大戰聚焦了更多的目光，國際權威高爾夫期刊《Golf Digest》專文報導「潘政琮是7人銅牌延長賽的驚喜贏家」，若不是結合天時地利人和，還沒有這麼驚奇的比賽可打。

潘政琮參賽第一天就爆桿到74桿（標準桿71）排名倒數第3，若以平常比賽的標準，他在決賽前就會被淘汰。不過奧運規則保證讓選手可以比到最後一天，存活下來的潘政琮把握機會愈打愈好，第2天、第3天連續繳出66桿，衝回前20名。決賽日他打出驚人的6鳥1鷹，加上松山英樹的「銅牌推桿」失手，成功擠進7人的銅牌延長賽。

這7人的爭銅陣容非比尋常，包含森川柯林、麥克羅伊(Rory McIlroy)、松山英樹以及幾位世界前10的名將在列，世界排名第208的潘政琮自認沒什麼希望。其實根據潘政琮賽後所說，他從第一天打太爛的時候就不抱什麼期望了，結果放下壓力之後反而發揮全部實力。

關鍵的是第18洞，潘政琮前兩天都打柏忌，後來他找到打帕的方法。銅牌延長戰第一個登場就是第18洞，松山英樹在此落馬，潘政琮挺過前3洞之後比賽又回到決勝的第18洞，潘政琮再次打帕，收拾剩餘的選手摘下銅牌。

在正規賽錯失「銅牌推桿」的地主選手松山英樹十分懊惱，賽後他怪罪是新冠疫情害他沒辦法保持在最佳狀態。潘政琮靠著堅韌不拔的精神鏖戰到銅牌，再度讓世界高壇看見台灣。